Magaly se burla del comunicado de Melissa donde asegura buena relación con GV Producciones

El caso de Melissa Paredes continúa siendo tema de conversación en muchos programas de espectáculos. Esta vez no por su relación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sino por el futuro laboral de la modelo frente a las cámaras de América hoy.

En la reciente edición de Magaly TV, la firme, emitida la noche del 2 de noviembre, la conductora Magaly Medina leyó el último comunicado que publicó la ex chica reality en sus redes sociales. En este contradecía las declaraciones de su abogada al anunciar que GV Producciones, productora a cargo de América hoy, y ella mantienen una buena relación pese a haber sido separada momentáneamente del espacio televisivo.

La conductora de ATV no pudo controlar la risa al señalar que todo se trataría de un engaño por parte de dicha productora para que Paredes no arremeta contra ellos por dejarla sin trabajo.

“Yo no creo que su abogada esté tan mal informada que nos diga una cosa que no es cierta, lo que pasa es que hoy enamoraron a Melissa, la llamaron seguramente y dijeron: ‘Tú sigues siendo nuestra compañera, tú sigues siendo parte de este equipo (...)’. Y la otra no quería pelearse porque piensa que el próximo año la van a considerar como parte de América hoy”, comenzó diciendo la presentadora.

“Lo que han hecho nada más es tirarle un bocado para que ella se lo coma y en diciembre le van a decir: ‘Te llamamos el próximo año cuando haya algo’, y cuando llegue el próximo año qué le van a decir: Hay cambios, vamos a reestructurar el programa, y el único cambio es ella y algunos muebles”, acotó Medina.

La figura de televisión dejaba en claro que el motivo de su constante risa se debía a que Melissa Paredes habría caído en el cuento que tanto Gisela Valcárcel como GV Producciones le habrían dicho.

“Me da risa, hay gente bien ingenua (...) Claro, lo que han hecho es lo que tenían que hacer, no te quieren en el programa, no la van a tener allí porque (...) los anunciantes no van a tolerar que alguien que atraparon trampeando, y que se vendía como una modosita madre de familia esté anunciando sus productos. Eso no pasa, la televisión es así”, sostuvo.

¿Qué dijo Melissa Paredes en su comunicado?

A través de sus estados de Instagram, la actriz y modelo reafirmó la buena relación que mantiene con la productora de América hoy, contradiciendo de esa manera lo dicho por su abogada una noche antes en el programa de Medina.

“Por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV producciones. Ayer se manifestó, de forma errada sobre mi situación contractual con GV”, se leía en las primeras líneas del comunicado.

“Quiero dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa y a la fecha todo está bien entre GV Producciones y mi persona. Pido disculpas si por las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación, no fue mi intención, gracias”, finalizó el texto de Paredes.