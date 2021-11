Magaly asegura que Melissa Paredes intentó persuadir al ‘Gato’ Cuba para que le devuelva 10.000 dólares

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan enfrentados. El martes 2 de noviembre, Magaly Medina iba a emitir en su programa Magaly TV, la firme un nuevo audio sobre la polémica discusión que hubo entre la expareja, pero contó que, finalmente, no podía hacerlo debido a que la actriz le envió un comunicado para prohibírselo. Sin embargo, se las ingenió y decidió leer el contenido de la grabación en voz alta.

Según relató la figura de ATV, la exconductora de América hoy intentó ‘seducir’ al ‘Gato’ Cuba para que le devuelva los 10.000 dólares que le regaló y él no cedió ante el juego, por lo que ella se molestó. “En ese audio ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja, un juego sugerente. Él le dice ‘No, Melissa, yo no quiero’”.

Luego de escuchar esto, Tomás Angulo, quien se encontraba en el set de Magaly TV, la firme, le pregunta a Magaly Medina “¿Es un juego de seducción?” y ella le responde “Exacto”.

¿Qué decía el audio donde Melissa Paredes intenta ‘seducir‘ a Rodrigo Cuba?

Magaly Medina aseguró que en el audio que no llegó a mostrar Melissa Paredes le decía a Rodrigo ‘Gato’ Cuba “¿Te acuerdas que yo te di 10.000 dólares para tu carro? ¿Pero me los puedes dar?”.

Magaly Medina responde a Melissa Paredes por prohibirle emitir audio

Luego de que Melissa Paredes le prohibió a Magaly Medina emitir un nuevo audio, la figura de ATV desmintió a la exconductora de América hoy sobre la presencia de la voz de su hija en la grabación.

“Ella me manda esto (un comunicado) con la abogada ‘Como madre no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo’. (Eso es) mentira, no se escucha la voz de su hija y, en todo caso, si se escuchara, yo ayer (1 de noviembre) la silencié... no mientas en mi descarada cara porque yo y todos en mi producción hemos escuchado el audio”, aseveró.