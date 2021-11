Magaly Medina a Melissa Paredes por llamar psicópata a Rodrigo Cuba: “Ella se ha disparado a los pies”

Magaly Medina arremetió contra Melissa Paredes el último martes 2 noviembre en la emisión en vivo de Magaly TV, la firme. La presentadora comentó sobre el contenido que le brindó la modelo a través de su abogada Patricia Simons, donde supuestamente se evidenciaría la verdadera personalidad de Rodrigo Cuba. No obstante, Medina analizó el contenido y dio su punto de vista.

Para la figura de ATV, Melissa Paredes y su representante legal están trabajando para dejar mal parado al conocido futbolista del club César Vallejo de Trujillo. Magaly Medina llegó a esa conclusión porque en el audio, que al final la conductora no pudo presentar completo por una solicitud de la actriz, no se escuchó al ‘Gato’ Cuba siendo agresivo, sino solo los gritos de Paredes, quien lo llamó “psicópata”.

“ Ella y su abogada han tratado de desmerecer la actitud del ‘Gato’. Hasta ahora, al ‘Gato’ no le veo ninguna actitud belicosa . Ella dice ‘los gritos, el maltrato psicológico’, o sea como si él fuera un maltratador, y ese hombre en el audio que mostramos, él habla suavecito, muy caballeroso”, dijo la conductora de Magaly TV la firme.

Asimismo, Magaly Medina señaló que dicho audio solo perjudica a Melissa Paredes. “ Ella se ha disparado a los pies, se ha autoboicoteado al mandarnos este audio al decirle ‘psicópata’”, comentó.

Melissa Paredes quiere conciliar con el ‘Gato’ Cuba

Según la abogada Patricia Simons, Melissa Paredes se rehúsa a denunciar el supuesto acoso por parte de Rodrigo Cuba porque prefiere llegar a un acuerdo con la conciliación.

“Yo se lo he dicho, denuncia el acoso, pero ella no desea eso porque quiere llegar a un acuerdo con él y no quiere hacer más grandes las cosas. Tú sabes que los abogados proponemos, pero el cliente dispone. Yo le he propuesto”, dijo la doctora en Magaly TV, la firme.

Magaly Medina a Melissa: ¿por qué no mostraste las pruebas de la separación?

Cuando la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, se presentó el último lunes 1 de noviembre en el programa de Magaly Medina, presentó audios de una conversación de la modelo con su manager donde supuestamente hablaba sobre hacer formal la separación de Rodrigo Cuba antes de que saliera el ampay. Ante esto, la conductora preguntó a la actriz por qué no mostró dichas pruebas la primera vez que salió a defenderse en América hoy.

“Si ella tenía toda esa información, audios y conversaciones, ¿por qué nunca lo mostró al primer programa que fue a defenderse?”, dijo la presentadora.