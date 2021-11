Laura Spoya revela cuál será el nombre de su segundo bebé con Brian Rullan

Laura Spoya está nuevamente embarazada. La ex Miss Perú y su esposo Brian Rullan ofrecieron una entrevista para el programa En boca de todos, en la que dieron a conocer cuál es el nombre que han elegido para su segundo bebé. Además, ambos aprovecharon la ocasión para contar mayores detalles sobre el embarazo y lo emocionados que están por convertirse en padres por segunda vez.

“El papá de Brian se llama Antonio, entonces queríamos ponerle como él”, contó la ex Miss Perú. “Si es mujer, no sabemos todavía”, añadió.

También habló respecto a los síntomas que le ocasionó su segundo embarazo. “Esta vez me vinieron todos, dolor de cabeza, náuseas, toda la comida me caía mal y también la gente, pero ahora ya me cae un poco mejor”, dijo Laura Spoya

Magaly Medina anuncia que Laura Spoya está embarazada

El 29 de octubre, durante la transmisión de Magaly TV, la firme, Magaly Medina reveló, de manera accidental, que Laura Spoya estaba embarazada.

Luego de emitir una nota sobre las parejas más sólidas de la farándula peruana, la conductora comentó “Qué linda fue la boda de Laura Spoya con Brian Rullan, pasan los años y ellos están cada vez más consolidados. Ya van a tener su segundo bebé. ¿Eso se sabía? Creo que se me fue, pero es cierto ella vino hace poco y está esperando su segundo bebé”.

Magaly Medina le aclaró a Laura Spoya que no pudo retractarse porque el programa fue grabado. Foto: Captura ATV.

¿Cómo se conocieron Laura Spoya y Brian Rullan?

Laura Spoya y Brian Rullan se conocieron en una discoteca ubicada en Acapulco (México) cuando la modelo viajó a dicho país por motivos laborales.

La ex Miss Perú contó que se sintió atraída por el empresario porque no intentó coquetearle como lo hacían muchas otras personas. “Eso me llamó la atención de él, luego me invitó a comer y nunca más nos separamos”, recordó en Amor y fuego.