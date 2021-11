Gerardo Zamora: “Estar en ‘La reina del sur’ es fruto del trabajo”

‘La reina del sur 3′ culminó sus escenas en Perú, pero continúa su rodaje en Colombia. El peruano Gerardo Zamora graba en ese país, donde probó suerte en el 2017. “He estado viajando constantemente, mi primer personaje pequeño fue en la serie Paraíso Travel, producida por Sony Pictures Colombia”.

El actor que interpreta al ‘Cacique Etoc’ en ‘La reina de Indias y el conquistador’(Netflix), cuenta que fue convocado para la historia protagonizada por Kate del Castillo, por Ximena Cantuarias (la productora peruana a cargo de la serie). “Me manifestó que estaba en su lista de actores para el casting, creo que eso facilitó las cosas. Tenía la referencia –como la mayoría– de ‘Qué buena raza’”.

Sostiene que los “filtros en una producción tan grande son rigurosos” y que la incursión del elenco peruano en ‘La reina del sur’ responde al talento. “Yo creo que es el fruto de un trabajo sostenido. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestras carreras en cine, teatro y televisión, y es un trabajo que requiere bastante disciplina y constancia. Hay mucha competencia no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional y aquí hay mucho talento, pero intervienen otros factores. Es una gran oportunidad tanto para el elenco peruano representado por Tondero y para mí, por mi mánager José Rivera. El trabajo de los representantes suma muchísimo”.

El actor señaló que a Kate del Castillo no le agrada el término ‘narcoserie’. “No le gusta ese título", señaló. Foto: Carlos Contreras/La República

En la tercera temporada, ‘La reina del sur’ abordará más escenarios políticos. Gerardo considera que se ha “cuidado los detalles” respecto a Perú. “El narcotráfico es un tema bastante sensible que nos toca a la mayoría de países en Latinoamérica. Pero creo que, dentro de todo, por lo menos lo que hemos podido ver, se trata de mostrar lo mejor, no solamente en paisajes sino también en cuanto a historias y personajes. Vamos a ver personajes que están bien diseñados y que no necesariamente se hace una apología. Entonces, es algo que va a resaltar muchísimo dentro de la participación que estamos teniendo nosotros como país”.

El actor señala que el término ‘narcoserie’ es algo que rechaza la protagonista, Kate del Castillo. “Lo mencionó, no le gusta ese título. En esta tercera parte se está profundizando más en la vida de los personajes, en cuáles son sus motivaciones, qué es lo que les lleva a ocupar el lugar que ocupan en este momento de la historia. Y creo que eso es fundamental al momento de enganchar con el público”.

A Del Castillo la define como alguien cercana que, incluso, conversó con Mayella Lloclla y con él acerca de la pérdida de sus padres. “Además de divertida, también es sensible. Kate tuvo comentarios muy sentidos, porque Mayella perdió este año a su padre y yo a mi madre. En el último almuerzo que compartimos en Hotel Bolívar, cada uno dejó los teléfonos, nos contamos anécdotas y fue un momento muy ameno, pudimos consolidar los lazos”. Confía en que, gracias al streaming, “cruzarán la frontera” más artistas peruanos. “Este es un mercado que recién empieza, está teniendo esta ventana tan grande y el camino es largo, pero está abierto para todos. Así que simplemente se trata de trabajar con entusiasmo y con disciplina. Perú tiene talento de sobra”.