La imitadora de Isabel Pantoja sorprendió y dejó sin palabras a los jurados de La voz kids

Este miércoles 3 de noviembre, Paulina Villalobos se presentó en La voz kids e hizo girar las sillas de Eva Ayllón y Daniela Darcourt, quienes elogiaron su interpretación. La salsera fue la primera en reconocerla y dijo de inmediato que ya la conocía.

“Yo participé en el concurso Yo soy Kids donde estuvo la señorita Daniela Darcourt, pero lastimosamente me fui con el equipo de Ricardo Morán… Yo fui la ganadora. Luego volví a participar en el programa Yo soy nueva generación y me entero que llegó La voz Kids, entonces dije que es una oportunidad para mí”, mencionó la participante de 13 años.

La cantante Eva Ayllón halagó su voz. “Tienes una voz espectacular a la que hay que dosificar. Tienes demasiada potencia a la que hay que controlar . Saben todos que soy enemiga de los altos, pero lo hiciste espectacular. Pase lo que pase, a pesar de que a ella (Daniela) la adoro, igual quiero tu voz”.

En ese momento, la intérprete de “Señor mentira” interrumpió para dirigirse a la concursante. “Ella ya me conoce, pero cometió el gran error de elegir el equipo de otro. Esta vez ya no puedes escoger a Ricardo Moran porque no esta”, expresó.

Asimismo, luego de varios comentarios de ambas cantantes, Joey Montana hizo reír a la participante. “Me siento como cuando uno va a Navidad a la casa de un familiar y se armó un revolcón y tú no sabes qué pasó”, sostuvo.