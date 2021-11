Korina Rivadeneira sobre la bofetada que le dio a Mario Hart: “Me dolió la mano”

El martes 2 de noviembre, La academia causó polémica con el regreso de Nicola Porcella y la infidelidad de Mario Hart, ya que dichas escenas dieron mucho de qué hablar en el set de Esto es guerra. Dentro de la ficción, Korina Rivadeneira se enfureció con el chico reality y le propinó una cachetada.

A través del programa América espectáculos, la modelo venezolana reveló que el director del reality le pidió que le dé una cachetada fuerte al padre de su hija.

“Es una cachetada actuada, al principio le pegaba así (suave) y el director me decía: ‘¿Qué pasa? No, la cachetada tiene que ser con fuerza’. Ya amor, aguanta nada más, sino vamos a estar repitiendo y repitiendo. Me dolió la mano, ha sido fuerte”, contó Korina.

Asimismo, Korina no fue la única en declarar a las cámaras del programa matinal, pues también lo hizo Mario Hart, quien contó que su esposa le propinó ocho cachetadas en total.

“Me ha dado, por lo menos, unas ocho cachetadas sin exagerar. Le ha dado como gradualmente, se aprovechó mi esposa... Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos, me puso tenso”, confesó Hart.

Korina Rivadeneira a Allison Pastor por pedir permiso para descansar: “Hay que competir nomás”

En la competencia del 27 de octubre, Allison Pastor agarró el micrófono para comentarle al productor que se sentía indispuesta para competir debido a que presentaba dolor en las rodillas y el dedo gordo del pie. Ante ello, Korina Rivadeneira la interrumpió y se mostró fastidiada, pues sus compañeras estaban en su misma situación, pero estaban compitiendo.

“Buenas, Paloma está lesionada de los tobillos, yo de las rodillas y la cervical y me duele horrible cada vez que camino. Siempre tenemos algo pero hay que competir nomás”, expresó la modelo venezolana.