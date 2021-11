Kalimba revela que fue resucitado tras ahogarse en el mar

Kalimba es uno de los cantantes de pop más queridos por el público latino, debido a su carisma y su talento para escribir letras tan significativas. Por ello, fue de gran sorpresa la última revelación que hizo el 31 de octubre mientras era entrevistado por el programa mexicano Hoy, al decir que tuvo un encuentro cercano con la muerte.

A propósito de la festividad mexicana Día de Muertos que se celebró el 1 y 2 de noviembre, el intérprete de “No me quiero enamorar” fue consultado sobre su experiencia más cercana con la muerte. A lo que Kalimba respondió que sí había vivido un acontecimiento muy fuerte, pero que nunca lo contó porque no lo consideró necesario.

El artista inició su relato diciendo que todo ocurrió cuando tenía 16 años y se encontraba de vacaciones con su familia en Puerto Escondido, Oaxaca. “ Yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido y me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces, realmente estuve muerto como un minuto ”, confesó el cantante.

Kalimba

Previo a ello, Kalimba detalló cómo es que se dieron las circunstancias que le hicieron quedar inconsciente por 60 segundos. El también actor manifestó que se ahogó intentando salvar a su hermana M’baila. “Estaba surfeando, mi hermana estaba nadando y me tocó ir por M’baila, que no es tan buena nadadora” agregó el intérprete de “Tocando fondo”.

¿Qué hizo Kalimba en el Día de Muertos?

El último domingo 31 de octubre, el ex cantante de OV7 acudió, previas a la celebración costumbrista mexicana, al desfile internacional del Día de Muertos que organizó el gobierno de la Ciudad de México. Además de él, estuvieron presentes personalidades como Laura León, María León, Yahir, Regina Orozco y Ariel Miramontes.

“El mejor disfraz que me ha tocado en la vida… llevar una tradición mexicana a todo el mundo. Hoy Tenochtitlán se viste de tradición” se lee en la descripción de la fotografía que posteó en su perfil de Instagram, mostrando el simbólico traje típico que llevaba puesto.

Kalimba

Kalimba menciona que no fue avisado sobre serie de OV7

En junio de este año, el cantante se pronunció sobre el anuncio de que algunos de sus ex compañeros de OV7 estarían trabajando en una serie basada en historia del grupo musical. En una entrevista, el cantante de 38 años comentó que sus compañeros no le habían avisando sobre aquella producción en la que, por cierto, Óscar Schwebel está encargado del guion.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie, ya ahí me mandan mis regalías”, pidió Kalimba. “Mi punto de vista es que me deberían de avisarme a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”.