Diana Sánchez: quién es Dan Guido, su novio que batalla contra el cáncer

La bailarina Diana Sánchez ha sido una de las participantes más destacadas de Reinas del Show, producido y presentado por Gisela Valcárcel. Esta conocida figura de la farándula tuvo que hacer un alto en su participación debido a que su pareja, Dan Guido, está atravesando momentos muy difíciles de salud. Sánchez ha demostrado su incondicionalidad como pareja al acompañarlo para recuperarse de la enfermedad de padece, y por ello, tuvo que parar con sus actividades.

Diana Sánchez y Dan Guido

¿Cómo se enteró Diana Sánchez de la enfermedad de su novio?

“Comenzó luego de su cumpleaños. Fui por dos días a Nueva York (cuando ella ya estaba en Reinas del show) y al día siguiente me comentó que estaba con dolor de cuerpo y pensé que era COVID-19, pero su examen salió negativo; era dolor de huesos, me dijo”, relató. “No tenía síntomas. El tipo de leucemia que tiene es muy difícil de diagnosticar, por eso tomó bastante tiempo. Aquí en Estados Unidos hay muy pocos casos del tipo de leucemia que él tiene. Gracias a Dios, él fue trasladado a uno de los mejores hospitales de Manhattan y ahí nos dieron el diagnóstico claro. Nos alertó el dolor de huesos”, explicó la modelo.

¿Qué enfermedad sufre el novio de Diana Sánchez?

El novio de Diana Sánchez tiene leucemia, que es una especie de cáncer que ataca a la sangre de quien lo padece, y baja sus defensas inmunológicas, así como también la piel se puede ver afectada por la enfermedad.

¿Quién es Dan Guido?

Dan Guido tiene 32 años, es estadounidense y se dedica a la enseñanza de la educación física. Él conoció a Diana Sánchez cuando él viajó al Perú, y si bien han llevado en los últimos meses una relación a distancia, el amor pudo más.

Diana Sánchez abandona Reinas del Show

“Dan sabía que bailar es una de las cosas que más me apasiona y fue él quien me animó y me dijo que participe. En un primer momento tenía miedo de estar en Perú y permanecer tanto tiempo distanciada de él. Pero estar en la pista me brindó alegría, felicidad, me inyectó de cosas positivas. Lamentablemente en este proceso me llegó la noticia a la mitad del programa. Yo tenía conocimiento de que estaba mal, estaba en negación”, comentó la modelo al programa América Hoy. “Dan es un hombre maravilloso, dulce, apasionado. La verdad es que estoy muy contenta de volver a verlo más estable”, añadió.

Diana Sánchez y su novio Dan Guido

Dan ha demostrado ser muy romántico con la exchica reality, y lo ha demostrado cuando vino al Perú para visitar a su prometida cuando pisó el set de Combate, reality donde ella participaba. Él disfruta de los viajes y de conocer otras culturas, por lo que visita diversos países, además de ser un apasionado de la naturaleza.