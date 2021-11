Diana Sánchez cuenta detalles sobre la salud de su novio Dan Guido, quien padece de leucemia

Diana Sánchez brindó detalles sobre la salud de su novio Dan Guido este miércoles 3 de noviembre durante un enlace en vivo con América hoy. Tras semanas de su comentada renuncia a América hoy, la exintegrante de Combate reapareció en el magazine de América TV y dio a conocer que su pareja se encuentra bastante mejor, ya que acaba de iniciar su tratamiento contra la leucemia.

“Hace una semana empezó tratamiento de quimioterapia oral. Estoy muy contenta de verlo mucho más estable”, precisó la ex chica reality, quien ahora permanece al lado de Guido en Estados Unidos.

Asimismo, Diana Sánchez contó, además, que desde hace aproximadamente un mes su novio comenzó a mostrar síntomas de que su salud estaba siendo afectada.

“Fui dos días a Nueva York por su cumpleaños y a los días me comenta que estaba con dolor de cuerpo. (Le dijo) ‘Me duelen los huesos, la cadera, la rodilla”... Un día me llama y me dice estoy sangrando por la nariz”, relató.

El 30 de octubre, el novio de Diana Sánchez informó que fue diagnosticado con leucemia a través de sus redes sociales. De esta manera, Dan Guido confirmó el por qué la modelo renunció a Reinas del show.

“Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia”, escribió.

¿Cómo se conocieron Diana Sánchez y Dan Guido?

Luego de poner fin a su relación sentimental con Harold Cortéz, Diana Sánchez aceptó salir a una reunión y allí conoció a Dan Guido, un profesor de educación física de nacionalidad norteamericana.

Poco tiempo después, la ex chica reality inició una nueva historia de amor con Guido y se fue a vivir con él a Estados Unidos.