Diana Sánchez agradece a Gisela Valcárcel y a Reinas del show: “Me brindaron alegría”

Diana Sánchez se enlazó en vivo con América hoy este miércoles 3 de octubre para hablar sobre el estado de salud de su pareja, Dan Guido, quien reveló hace poco que viene luchando contra la leucemia. No obstante, la bailarina, quien se encuentra actualmente en Nueva York acompañando a su novio en el tratamiento, se tomó unos minutos para agradecer a Gisela Valcárcel y a la producción de Reinas del show por haberle dado la oportunidad de volver al programa.

Como se recuerda, Diana Sánchez renunció al reality sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, a los pocos días se supo la verdadera razón de su abrupta salida.

“Quiero aclarar varias cosas con ustedes. Yo de un momento a otro me desconecté. Primero quería comentarles que estoy muy agradecida con la producción porque me brindaron la oportunidad de volver a la pista de baile”, dijo.

Asimismo, Diana Sánchez reveló que fue su novio quién la animó participar en Reinas del show.

”Dan sabía que bailar es una de las cosas que más me apasiona y fue él quien me animó y me dijo que participe. En un primer momento tenía miedo de estar en Perú y permanecer tanto tiempo distanciada de él. Pero estar en la pista me brindó alegría, felicidad, me inyectó de cosas positivas. Lamentablemente en este proceso me llegó la noticia a la mitad del programa. Yo tenía conocimiento de que estaba mal, estaba en negación”, comentó.

“Dan es un hombre maravilloso, dulce, apasionado. La verdad es que estoy muy contenta de volver a verlo más estable”, añadió.

Diana Sánchez cuenta cómo se enteró del cáncer de su novio

La modelo Diana Sánchez comentó que los síntomas de Dan Guido empezaron luego de su cumpleaños y que el cáncer que tiene es muy difícil de diagnosticar.

“Comenzó luego de su cumpleaños. Fui por dos días a Nueva York (cuando ella ya estaba en Reinas del show) y al día siguiente me comentó que estaba con dolor de cuerpo y pensé que era COVID-19, pero su examen salió negativo; era dolor de huesos, me dijo”, relató.

”No tenía síntomas. El tipo de leucemia que tiene es muy difícil de diagnosticar, por eso tomó bastante tiempo. Aquí en Estados Unidos hay muy pocos casos del tipo de leucemia que él tiene. Gracias a Dios, él fue trasladado a uno de los mejores hospitales de Manhattan y ahí nos dieron el diagnóstico claro. Nos alertó el dolor de huesos”, explicó.

Diana Sánchez no abandona a su novio, Dan Guido

A través de sus redes sociales, Diana Sánchez dejó en claro que acompañará a su novio Dan Guido en su lucha contra el cáncer.

“Voy a estar contigo sosteniendo tu mano a través de mi amor. Te amo, mi héroe“, escribió en Instagram.