Daniela Darcourt sorprende con peculiar revelación: “Mis canciones me bajan el ánimo”

La cantante peruana Daniela Darcourt demuestra todos los días su forma de ser con los participantes de La voz kids, reality de canto donde es jurado. Esta vez, la salsera contó que cuando se divierte con sus amigos cercanos no escucha sus propias canciones porque “le bajan el animo”.

“Cuando estoy bailando o disfrutando de un momento con mis amigos la paso de lo mejor, pero yo no he cantado mis canciones (...). Es más, cuando llega mi momento y me ponen mis canciones, me bajan el ánimo”, sostuvo.

A través del programa Radio América, la interprete de “Señor mentira” afirmó que le gusta cantarle a sus fieles seguidores durante sus presentaciones, pero que no escucha sus temas.

“Amigos, si me ven entrando a un lugar no me pongan mis canciones, póngame otra cosa, canciones de otros cantantes, diviértanme. Siempre me hacen lo mismo, de verdad a mí me gusta cantarles a ustedes, divertirme con ustedes, pero yo lo que menos escucho son mis canciones”, añadió.

Hace algunos días, Daniela Darcourt dio a conocer que la relación que mantenía con un cantante venezolano habría llegado a su fin, por lo que en la reciente entrevista contó que está enfocada solo en su carrera artística.

“El amor llegará en su momento, eso uno no lo busca. Ahora estoy pensando solo en trabajar. Para mis momentos de soledad tengo a mis seguidores, quienes saben los momentos que estoy triste, alegre o necesito un apoyo”, concluyó.