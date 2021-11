Daniela Darcourt: “No perdonaría una infidelidad porque yo soy honesta”

La cantante peruana Daniela Darcourt está a días de volver a juntarse con sus seguidores en dos ocasiones especiales. De un tiempo para acá, ella dejó de desenvolverse en la música como cantante y se ha preparado de la mejor forma para ser empresaria en el rubro que más conoce. Es por ello que decidió responder a todo el cariño de su público y ofrecerle lo mejor de ella en El reencuentro, espectáculo que brindará el 12 y 13 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

La salsera, a sus 25 años de edad, se dedicó a planificar cada detalle para los conciertos que brindará. En ese sentido, creó una empresa que produzca sus propios eventos, en donde ella es la productora ejecutiva y se encarga de que todo marche en orden y salga como lo ha soñado.

Daniela Darcourt habló con La República y comentó lo feliz que se encuentra por volver a cantar para mostrar el huracán que es cuando está en el escenario. Además, aprovechó para explicar cómo quiere que la recuerden, a pesar de que ella aún está en vida. En esa línea, rememoró a sus ídolos más grandes, como Selena Quintanilla, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Whitney Houston, Michael Jackson, quienes siguen siendo las referencias más importantes de música a nivel mundial.

¿Cómo te defines?

Daniela Darcourt es lo que siempre ven en televisión, esa mujer loca, divertida, que siempre quiere y desea que su entorno esté feliz. Alguien muy decidida, que tiene muchos bajones, a pesar de tener carácter, alguien muy sentimental, muy trabajadora. La mejor definición para Daniela Darcourt es Daniela Darcourt y creo que por eso el eslogan “Esa soy yo”. Puedo decir que es una mujer muy soñadora, luchadora, que se empodera cada día que pasa y va reforzando su amor por lo que hace. Mi locura es natural.

¿Eres igual de feliz como lo muestran tus redes sociales?

La verdad es que sí y no, a la vez. Hay muchas cosas que conforme tu carrera va creciendo es más personal. No hay lugar donde no me descubran, ni donde no me pidan una foto o me intervengan. La palabra no es malograr, pero sí pinchar la burbuja al estar en ese lugar donde no te sientes artista, pero igual lo eres. La posición que los fanáticos te hacen ganar hace que descuides tu vida personal. El trabajo hace que uno se aleje de la familia, a pesar de que uno diga que siempre hay tiempo. La soledad del artista es una de las peores sensaciones que podemos sentir nosotros porque las luces se apagan, todo se apaga y estamos solos.

¿Qué tan importante es para ti la salud mental?

Es vital. Nadie, si no está bien consigo misma, puede estar feliz con otra cosa. Cada vez que subo al escenario trato de soltar todo. Para mí es la mejor medicina. Puedo estar muy triste o acongojada, pero en el momento que me dicen que hay un show soy la mujer más feliz del universo, porque voy a tener un punto de desfogue. Las palabras duelen más que un golpe y hay situaciones y momentos en que al artista se le pone en una plataforma que se le juzga mucho porque debemos ser perfectos y eso no existe. Hay momentos en donde se nos hace hábito que todo es perfecto y nos abrumamos mucho. Hay una carga emocional bastante fuerte con el hecho de ser artista porque uno se entrega en cuerpo y alma. Siempre quedamos muy al descubierto.

¿Con qué moraleja te identificas?

Siempre tengo en la cabeza no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. No me gusta herir, mentir a nadie o hacer sentir mal al otro. Nada me hace más ni menos que nadie. No me gusta que la gente que esté a mi alrededor se sienta menos que yo. Yo siempre comparto con mi orquesta en los hoteles a los que voy. Somos todos iguales, somos artistas todos y los trato como tal. La humildad te abre muchas puertas.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Ser mamá es la mayor meta que tengo. La gente piensa que es ganar premios, pero no. Los premios son pedazos de vidrio, como me dijo Tito Nieves en algún momento, pero más importante es ser un buen ser humano y traer vida a este mundo. Yo quiero que me recuerden no por los millones que hice, sino por haber tenido una carrera responsable, que influencia en niños, jóvenes y adultos, a pesar de que yo deje de existir en algún momento. De un tiempo a una parte, deseaba formar una familia, pero ahora no. Con o sin alguien, quiero ser mamá. Un niño lo único que necesita para ser alguien bueno es amor.

¿Qué es lo más duro que has vivido?

En primer lugar, la muerte de mi abuelo cuando yo tenía 12 años. Lo último fue separarme de mis dos últimos management. El proceso fue bien difícil, bien duro y muy triste. Me han roto el corazón en mil pedazos y lo tuve que volver a reconstruir. Honestamente, esas dos cosas nunca las voy a olvidar hasta el día que cierre los ojos.

¿Te arrepientes de algo?

No. No me arrepiento de nada. Yo tengo un tatuaje en mi pecho en francés que dice: “A pesar de todo, no me arrepiento de nada”. Creo que cada cosa que he echo, cada paso que he dado, cada persona que ha llegado a mi vida ha echo que yo sea quien soy.

¿Perdonarías una infidelidad?

No. No perdonaría una infidelidad porque yo soy lo suficientemente honesta para que alguien se atreva a mentirme. Igual, está bien porque todo el mundo tiene derecho a actuar y opinar como mejor le parezca. Personalmente, yo no perdonaría por la confianza que yo doy. Yo siempre he sido fiel creyente de que la confianza es la base de cualquier relación. Si alguien traiciona ese espacio ya no tiene sentido. Es muy difícil volver a confiar. Ya no es lo mismo. En algún momento lo intenté y me duró dos días. No pude aguantar más y terminé esa relación.

¿Cómo nace el espectáculo El reencuentro?

Nace de mis fanáticos, la insistencia de querer verme en un escenario, debido a que todo se va reactivando. Entonces dije: Si tengo todas las ganas y estoy aquí para darles otra cosa… Quiero decirle a mi público gracias por mantenerse a salvo, por hacer que mis canciones sean número uno. Es un agradecimiento haciendo lo que mejor sé hacer y haber echo de mí lo que soy. Nunca me había presentado en un ambiente así y ahora lo estoy haciendo. Es algo que nunca antes lo he hecho. Esto es sinónimo de aplausos y mucho esfuerzo. Hay gente que viene de provincia, Chile, Ecuador hasta Estados Unidos para verme.

¿Qué has aprendido de La voz Perú?

Una buena voz sin ayuda y buen criterio no sirven. Este concurso debería repetirse todo el tiempo porque en nuestro país hay mucho talento. Yo estoy muy contenta y feliz de conocer a esta nueva generación de jóvenes, senior y niños que están empezando a trabajar. tengo muy buena relación con mi equipo de jóvenes. He ido a casi todos sus conciertos. Me llevo muy bien con todos. Trato siempre de estar ahí para darles un consejo. Además, estarán en mi concierto saltando y gritando. Soy su mamá pollita. Con los niños es casi lo más próximo a ser mamá y trato de enseñarles a que en la vida hay sí y no para que aprendan. Es un viaje maravilloso el hecho de estar con ese formato. Soy la coach más joven a nivel mundial en el formato y aprendo de todos. Es muy gratificante para mí como ser humano porque conocí compañeros que se han hecho familia porque respetan mi trabajo.

¿Qué opinas de los detractores de La voz Perú?

Va a sonar un poco feo, pero lo voy a decir. Me da igual porque la desinformación es muy atrevida. El hecho de estar detrás de una pantalla y no informarse hace que uno cometa errores. Van a hablar bien y mal hoy, mañana y siempre. La responsabilidad social de nosotros como jurado es esa: ir informando poco a poco a la gente que este formato es para jugarse y eso es vital para que el programa funcione porque está basado en la competencia. Invito al público a que vean la misma franquicia en otros países para que se den cuenta.

Todos los que quieran pueden ver cantar a Daniela Darcourt este viernes 12 y sábado 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Al espectáculo pueden asistir adultos y niños a cualquiera de las tres etapas: platinium, vip y general. La cantante hará vibrar a todos con sus canciones más conocidas, como “Probablemente”, “Señor mentira”, “Te equivocaste conmigo”, “Adiós, amor” y más.