Carlos ‘Tomate’ Barraza anuncia demanda a Vanessa López por violencia psicológica hacia su hija mayor

Este miércoles 3 de noviembre, Carlos Barraza dio declaraciones al programa Amor y fuego sobre los múltiples ataques de su ex pareja Vanessa López, quien aseguró que el locutor radial maltrató física y psicológicamente a su hijo mayor.

“Que lo pruebe y muestre sus pruebas. Si no quiere hablar, que lo hable en el juzgado donde vaya a hacer su denuncia correspondiente”, dijo el salsero.

Ante lo dicho por el cantante, la modelo sostuvo que no se quedará con los brazos cruzados y que lo contrademandará.

“Si él me demanda y empieza con esas cosas, yo no me voy a quedar de manos cruzadas, me voy a defender. Yo no tengo tiempo para eso la verdad, pero si él empieza, claro que lo haré”, dijo Vanessa.

Carlos ‘Tomate’ Barraza sostuvo ante las cámaras del programa de espectáculos que la denuncia contra la mamá de su pequeña primogénita es porque ha manchado su honor y por mencionar a Gaela, su hija mayor.

“Se le va a denunciar por violencia psicológica, no solamente a mi persona, sino también a mi menor hija, Gaela. Mencionarla a mi hija de una forma desafortunada. .. A partir de la fecha todo se verá por la vía legal, ya está todo muy manoseado”, concluyó.

Carlos Barraza tras anunciar demanda contra Vanessa López: “Hay maltrato psicológico constante”

A través del programa Magaly TV, la firme, el cantante Carlos Barraza anunció que iniciara acciones legales por difamación contra Vanessa López. Además, mencionó que toda la situación le está afectando tanto a él como a su familia.

“Hay un maltrato psicológico constante no solamente a mi persona, sino a mi mamá e hija. Todo esto que se vaya a lo legal y que un juez dictamine qué es lo mejor ante esta situación. Yo lo que estoy pidiendo es (justicia por) la violencia hacia mi familia y lo otro es por difamación e injuria por haberme dicho todas las cosas sin pruebas en televisión abierta”, dijo Carlos.