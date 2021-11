Adamari López publica divertido TikTok tras ser criticada por reunirse con su expareja Toni Costa

Adamari López no quiso dejar pasar la oportunidad de festejar Halloween y decidió disfrazarse junto a su pequeña hija. No obstante, algo que llamó la atención en sus seguidores fue que el padre de la niña, el coreógrafo español Toni Costa, posó para el lente de la cámara junto a ellas, pues ambos acordaron reunirse en pos de recibir la festividad.

Así lo dio a conocer la actriz el último 31 de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde compartió las instantáneas luciendo sus particulares prendas en sus historias. Tras ello, seguidores de Adamari López felicitaron tanto a ella como a Toni por mantener una relación jovial y demostrar madurez pese a estar separados; sin embargo, hubo otros cibernautas que la criticaron por su acercamiento con el padre de su única hija.

En ese sentido, la actriz puertorriqueña utilizó sus redes sociales y publicó el último 2 de noviembre un divertido video, que fue percibido por sus seguidores como una respuesta para sus detractores, y cuyo audio se viralizó en la red social TikTok anteriormente.

“ Tienes que dejar de preocuparte por esas personas que hablan a tus espaldas. Recuerda que están en el lugar correcto: detrás de ti ”, se le oye a la presentadora de televisión en el clip que también compartió en su cuenta de Instagram.

¿De que se disfrazaron Adamari López, Toni Costa y su hija?

Con motivo de recibir un Halloween emocionante, la actriz de 50 años Adamari López el coreógrafo español Toni Costa y su pequeña hija Alaïa se disfrazaron de ninjas y recorrieron juntos las calles para pedir dulces.

¿Por qué terminaron su relación Adamari López y Toni Costa?

En setiembre de este año, la actriz de 50 años dio detalles sobre su ruptura con Toni Costa a la revista People en español. López aseguró que decidió terminar la relación con él debido a que sucedieron cosas que ella no podía permitir.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, aseguró la artista.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto” agregó Adamari.

Sin embargo, señaló que desea lo mejor tanto para ellos como para su hija Alaïa, que nació fruto de su relación de 10 años.