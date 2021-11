Yolanda Medina tras perder con Vania Bludau: “No podía competir con ella por los seguidores”

Este martes, la cantante Yolanda Medina estuvo presente en el programa América hoy, donde habló de lo que fue su participación en el programa Reinas del show. Como se recuerda, el último sábado, la lideresa de la agrupación Alma Bella quedó fuera del concurso de baile luego de perder con la modelo Vania Bludau.

Yolanda confesó que, desde un primer momento, sabía que iba a ser muy difícil ganarle a Vania, ya que se necesita de la votación del público para poder pasar a la siguiente ronda en el reality que conduce Gisela Valcárcel. En ese sentido, aclaró que no podía competir con la modelo en cuanto a la cantidad de seguidores.

“Me han eliminado, sí, pero no me han derrotado. La eliminación ha sido por votos. Yo sabía que iba a perder, me iba preparada. No podía competir con Vania por los seguidores que tiene”, sostuvo la artista Yolanda Medina en un primer momento.

Por otra parte, la cumbiambera no desaprovechó la oportunidad para agradecer al público y al programa. Además, confesó que está feliz por lo que logró en cada una de sus presentaciones. “Me voy contenta y el público ha ganado. El público decidió. Y el público es quien realmente pone al artista acá arriba”, dijo muy calmada.

Asimismo, señaló que se queda muy tranquila, pues siente que lo entregó todo en la pista de baile, desde el primer día. “Quiero demostrar algo: que la persona que sabe que va perder tiene que irse con las garras arriba. Mi último baile fue muy fuerte, me voy muy contenta”, aseveró Yolanda Medina.

La actriz cómica también le dedicó unas emotivas palabras a su excompañera Diana Sánchez, quien está pasando por momentos difíciles luego de que a su novio le diagnosticaran Leucemia. “Le digo que tenga mucha fortaleza porque a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca con el papá de mi hija. Sé lo que se siente”, contó con la voz entrecortada.