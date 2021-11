Yiddá Eslava y su confesión: ¿qué es el autismo y qué otros famosos conviven con esa condición?

Yiddá Eslava es una peruana multifacética como muchas. Inició su carrera artística siendo actriz, pero se hizo conocida cuando ingresó al reality de competencia Combate. Años después de alcanzar el éxito, se alejó de la pantalla chica para abrirse paso en la literatura y debutó como escritora de cuentos infantiles. Como autora, no obtuvo la popularidad que consiguió mientras pertenecía a un programa de televisión, pero eso no la hizo darse por vencida. Es así que junto a su pareja, Julián Zucchi, vendió todo lo que tenía y ahorró para producir su propia película: Sí, mi amor. Al inicio, se estrenó a nivel nacional, pero hoy en día es una cinta que ha sido comprada por Netflix y se puede ver a través de esa plataforma.

La producción no quedó ahí, pues ya se grabaron las escenas de la segunda parte de su película. En sus redes sociales, la joven actriz muestra su vida junto a su pareja y sus dos hijos. Fue así que, el último lunes, la actriz sorprendió a todos sus seguidores al presentar su libro y, con él, una de las confesiones más importantes en su vida. Yidda Eslava fue diagnosticada con autismo y cuenta todo su proceso de aceptación a través de su segunda obra literaria.

La artista detalló cómo es que desde niña se sintió extraña y distinta a las demás personas por alguna extraña razón. Ante ello, Eslava señaló que todo cobró sentido a inicios del 2021. “En enero de este año, mi hijo Tomás fue diagnosticado con autismo, y muchas personas que nos rodeaban, pensaron y afirmaron, que yo estaba en negación hacia el diagnóstico”. Lo que realmente sucedía es que Yidda lo comprendía mejor que nadie porque se veía reflejada en él. Entonces, decidió hacerse el examen y descubrió que también tenía esta condición.

¿Qué es el autismo?

El trastorno espectro autista (TEA) es una condición psicológica de los seres humanos que se desencadena en el desarrollo del cerebro causando problemas con la comunicación, interacción social y la percepción de su entorno, ya que pueden desarrollar otros niveles sus sentidos.

Para la psicóloga Diana Bohórquez, especializada en atender personas con Asperger en España, el autismos es “un conjunto de características que puede generar dificultades en la comunicación, en la interacción social y en el juego. Es un trastorno del desarrollo que tiene su origen en el desarrollo del cerebro. Sabemos poco sobre el origen real”.

En el Perú, existe una organización sin fines de lucro llamada Soy autista y qué, dirigida por la excongresista Milagros Huamán Lu, que se preocupa por “dar soporte a la calidad de vida de las personas con autismo”. La licenciada conversó con La República y recalcó la importancia de diferenciar al autismo de una enfermedad porque no se trata de una afección que tiene cura. Según explicó: “Las personas que nacen con autismo, mueren con esa misma condición. No es una enfermedad porque no existe cura”. El autismo no tiene grados, simplemente es una condición de vida. Algunas personas tienen mayor facilidad para estar en contacto con otras personas y otras no.

Otro dato interesante es que, según la Dirección de Salud Mental del Minsa, más del 80 % de personas que viven con dicha condición son varones y cerca al 20 % son mujeres.

Lo que sucede en algunas ocasiones es que la condición autista es acompañada con comorbilidades como el retraso mental y es por ello que urge la detección a tiempo de parte de un especialista que puede ser un neurólogo o psiquiatra. Milagros Huamán asegura que recién a los cuatro años de edad un médico puede descartar el autismo en un niño. No puede ser antes.

La directora de Soy autista y qué comenta que en el periodo del expresidente Ollanta Humala Tasso, exactamente el año 2014, se promulgó la Ley Nº 30150, que es la Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), pero en nuestros días no se pone en práctica, a pesar de que la situación está más crítica aún con la pandemia desatada por la COVID-19.

PUEDES VER: Julián Zucchi dedica emotivo mensaje a Yiddá Eslava tras anunciar que es autista

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños sufren de la condición autista en todo el planeta . Todo eso solo nos lleva a pensar en la concientización e información de nosotros como sociedad para evitar episodios discriminatorios y demás.

¿Qué otros famosos son autistas?

Yiddá Eslava se convirtió así en una de las famosas peruanas que ha publicado y contado sobre su condición en redes sociales; no obstante, no es la única. En el mundo, hay muchos artistas que también tienen autismo y han alcanzado éxito a nivel internacional. Entre los más conocidos, se encuentran los siguientes artistas:

Anthony Hopkins: reconocido actor nacido en Reino Unido que se hizo conocido por su papel protagónico en la película Hannibal. Además, participó en El silencio de los corderos y Dragón rojo. En el año 2007, reconoció que tiene síndrome de Asperger, que también forma parte del trastorno espectro autista.

Anthony Hopkins tiene autismo. Foto: Internet

Woody Allen: reconocido director de cine estadounidense, quien también fue diagnosticado con síndrome de Asperger.

Woody Allen tiene autismo. Foto: Internet

Tim Burton: famoso cineasta estadounidense que se hizo conocido por dirigir películas como Batman o Charlie y la fábrica de chocolates. Su esposa Helena Bonham Carter aseguró que había visto rasgos del trastorno espectro autista en el artista.

Tim Burton tiene autismo. Foto: Internet

Daryl Hannah: actriz reconocida desde su papel en la película Kill Bill que reveló que tiene síndrome de Asperger y le ha ocasionado algunos inconvenientes en su trabajo.

Daryl Hannah tiene autismo. Foto: Internet

Susan Boyle: cantante nacida en el Reino Unido que confesó en el 2018 que un año antes fue diagnosticada con el trastorno espectro autista.

Susan Boyle tiene autismo. Foto: Internet

Greta Thunberg: reconocida activista social que se ha hecho famosa por defender los derechos medioambientales en diversas reuniones a nivel mundial. La menor de edad también tiene el síndrome de Asperger.