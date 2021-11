Rosángela Espinoza será imagen de Telemundo tras dejar Esto es guerra: “El que la sigue la consigue”

Rosángela Espinoza tuvo varias idas y venidas con el programa Esto es guerra, sin embargo, en el mes de octubre fue eliminada del reality por decisión de sus compañeros. Ella era una de las sentenciadas junto a Mario Irivarren, al final lo eligieron a él y no a la popular chica ‘Selfie’. “Es realmente difícil, ella es una buena competidora, pero lamentablemente en esta eliminación no pudo salir adelante. Es una pérdida bastante sensible de cara al enfrentamiento contra Guerreros Puerto Rico”, señaló Gian Piero Díaz.

Aún así, la modelo afrontó la decisión de sus compañeros de la mejor manera y comentó en sus redes que lo tomó con tranquilidad. “Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera y más madura. ¿Llorar? Llorar no . Ya lo sentía y ya lo sabía. Me siento tranquila y ahora a enfocarme en mis proyectos y sé que me irá muy bien con la bendición de Dios”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Ahora, tras unos meses donde se le vio disfrutando de su tiempo libre y enfocándose en sus emprendimientos, realizó varios viajes, siendo su última parada Las Vegas, donde demostró lo bien que la pasó y disfrutando la vida. Pero, fue su última publicación en específico la que impactó a sus seguidores al ser una noticia que recién decide revelar.

Resulta que Rosángela Espinoza, de ser una chica reality, ahora será imagen de Telemundo , una de las cadenas de televisión más importantes a nivel internacional, la cual produce exitosos programas como Caso cerrado, Noticiero Telemundo, el reality Así se baila y La casa de los famosos.

Rosángela Espinoza pasó de ser chica reality a ser imagen en una de las cadenas televisivas más importante del mundo. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram.

En definitiva una sorpresa que nadie se esperaba. “Todo éxito tiene lugar fuera de tu zona de confort”, es el comentario que puso en la publicación donde reveló la noticia y adjuntó varias fotos donde posa en uno de los sets feliz y radiante.

Asimismo, publicó varias historias en sus redes donde muestra los interiores de Telemundo y escribe en una de las paredes su nombre y nacionalidad, para dejar huella. Al final se puede ver otro video donde posa al lado del logo de la cadena y adjunta la frase: “El que la sigue la consigue”.