Rodrigo González responde a Jessica Newton: “¿Por qué sería tu amigo?”

Rodrigo González, quien ha sido uno de los mejores amigos de Magaly Medina por varios años, se pronunció muy a su estilo sobre el comentario que hizo Jessica Newton el lunes 1 de noviembre donde señaló que no es amiga del polémico conductor de Amor y fuego. El presentador se mostró fastidiado y respondió con todo a la organizadora del Miss Perú.

“Un poquito de por favor. No entiendo la noticia y el asombro. ¿Por qué sería amigo de la Newton o tendría que compartir amigos con la Magaly? (…) Se trató de darle un peso que no tiene a esa publicación irrelevante”, escribió Rodrigo González desde sus principales redes sociales.

La reacción del presentador de Amor y fuego se dio porque el comentario de Jessica Newton hizo eco en algunos portales y no dudó en manifestarse.

Rodrigo González responde a Jessica Newton. Foto: Rodrigo González/Twitter

¿Por qué Jessica Newton dijo que Rodrigo González no es su amigo?

A Rodrigo González le parecieron irrelevantes las declaraciones de Jessica Newton, pero ella no habló sobre él de la nada. Todo empezó cuando un usuario le preguntó si es amiga del presentador de Willax, ya que como se sabe, la empresaria es muy cercana a Magaly Medina.

“Buenos días, tengo curiosidad, ¿usted es amiga de Rodrigo González?”, consultó un usuario. Ante la interrogante, Jessica Newton respondió con un video. En el clip se puede ver a su perro Peter con la canción de TikTok que dice: “Oh, no. Oh, no, no, no, no, no. Oh, no. Oh, no, no, no, no, no”.

Rodrigo González llama “insegura” a Magaly Medina

A mediados de setiembre, Rodrigo González se cansó de las indirectas de Magaly Medina y le respondió con todo. El conductor de Amor y fuego compartió el mensaje de un usuario, quien criticó a la presentadora de ATV .

“Qué le queda sino acrecentar su mezquindad; sin embargo, Magaly hace tiempo dejó de ser el referente que era, le guste o no, Rodrigo y Gigi están creciendo y no hay duda de que si estuvieran en el mismo horario y en señal abierta, ellos se la llevan de encuentro“, escribió el cibernauta. Ante esto, González avaló la publicación con el siguiente mensaje: “ Mezquina e insegura, letal combinación ”.