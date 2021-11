Pamela Franco envía romántico mensaje a Christian por su aniversario: “No somos perfectos”

La pareja conformada por Pamela Franco y Christian Domínguez se ha mostrado más unida desde el nacimiento de su pequeña hija. Asimismo, el día lunes 1 de noviembre, la cantante de Puro sentimiento celebró sus dos años de relación con Domínguez y dejó un extenso mensaje donde le expresa su amor.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela compartió una imagen al lado de su pareja donde este le da un tierno beso en la mejilla. La fotografía la acompañó con un romántico mensaje donde se muestra muy enamorada.

“Dos años juntos viviendo un amor intenso y lleno de aprendizaje. No somos perfectos, pero tratamos día a día de ser mejores personas. No tenemos mucho tiempo, pero es lo más bonito que he vivido porque dentro de todo es un amor que Dios bendice a nuestra familia. Después de todo a él no se le puede engañar, sabe cómo somos y qué tenemos”, sostuvo en su reciente post.

A través de sus redes sociales, la cantante Pamela Franco cuenta que cumplió dos años de relación con Christian Domínguez. Foto: Instagram / @pamela_francov1

Además, la ex integrante de Alma bella no fue la única en acordarse de la celebración, pues también lo hizo Christian Domínguez. El cantante compartió con sus seguidores una romántica publicación que le dedicó a la madre de su hija.

“Un día me diste un beso y me dijiste que lo recuerde, pues siempre me lo darías. Después de dos años hermosos y con una familia puedo decirte amor que cada vez me gustan más tus besos, tus caricias, tu forma de amar. Gracias por elegirme y darme una hermosa familia, llena de esperanzas y sueños. Sigamos cumpliendo todo lo que soñamos juntos”, se lee en su cuenta de Instagram.