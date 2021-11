Octavio Ocaña: hermana del actor lo recuerda con canción de Selena Quintanilla

Para Bertha Ocaña, al igual que sus padres y hermana gemela Ana Leticia, la muerte de su Octavio Ocaña ha sido un fuerte golpe, un sufrimiento que hasta el momento no sabe cómo sanar. El fallecimiento del recordado Benito de la serie Vecinos, ocurrido el viernes 29 de octubre, ha conmovido a todos los mexicanos. Tras varios días de su partida, la joven recordó al actor con una canción de Selena Quintanilla.

Son muchos los recuerdos que atesora junto al artista. En las historias de su cuenta de Instagram, Bertha compartió un video con el que reveló muchos sentimientos encontrados. Se trata del tema “Como la flor” de Selena Quintanilla, la cual un día bailaron y cantaron.

“Se marchitó”, escribió junto a la publicación donde se ve a los dos hermanos muy felices y con la que demostró a sus seguidores cómo recordará al actor, con esa alegría y gran corazón que lo caracterizaba.

Padre de Octavio Ocaña no cree en versión de la Fiscalía

Luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del artista, han sido muchas las versiones sobre las causas de su deceso. Sin embargo, Octavio Pérez, padre del intérprete de Benito, no cree en las declaraciones de la fiscalía y aseguró que no se quedará con los brazos cruzados, ya que buscará justicia para su hijo. “Esto no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso. Esto no se acaba aquí, esto inicia aquí”, indicó.

Octavio Ocaña fue sepultado en su natal Tabasco

El lunes 1 de noviembre, Octavio Ocaña fue enterrado en Villahermosa, Tabasco, donde su madre, Ana Lucía Ocaña, se despidió con un conmovedor mensaje. “Hasta luego mi amor, allá vamos contigo mi rey, espéranos, espéranos papito chulo, gracias por tanto amor mi rey, para todos, gracias papito, como los grandes, como los campeones, rey con corona”, expresó.