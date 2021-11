Melissa Paredes se disculpa con la productora de Gisela Valcárcel: “Mantengo una excelente relación”

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes publicó un comunicado en el cual señala que su abogada Patricia Simon informó de manera errada sobre su situación contractual con la productora GV. Como se sabe, su representante estuvo en el programa de Magaly TV, la firme donde mostró varias conversaciones de la modelo con su manager.

“Por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV Producciones. Ayer se manifestó, de forma errada, sobre mi situación contractual con GV”, inició la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

La exconductora Melissa Paredes contradice a su abogada y asegura que la información que brindó respecto a su relación contractual fue errada. Foto: Instagram/ @melissapareds

Luego, la modelo mencionó que tiene una excelente relación con la producción de Gisela Valcárcel y que lo considera como su casa.

“Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones, y a la fecha todo está bien entre GV y mi persona. Pido disculpas si por las declaraciones de ayer, se ha causado alguna mortificación. No fue mi intención”, finaliza el comunicado.

Magaly al ver pruebas de separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Por qué nunca lo mostró”

El lunes 1 de noviembre, la periodista Magaly Medina estuvo junto la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simon. “¿Por qué no lo presentó en el primer programa en el que fue a defenderse? Y es su programa donde ella era una de las principales. Esto hubiera cambiado el panorama para ella”, manifestó la presentadora muy confundida.

“No calzaba para el perfil de programa de que ella no sea una mujer de un hogar constituido… Hoy ya no trabaja en el programa porque el productor Armando Tafur señaló, en un medio, que ella no calza con el perfil. Ella no habló por defender su empleo”, respondió la letrada.