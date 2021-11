Abogada de Melissa Paredes revela que no denunciará a Rodrigo Cuba por acoso: “Quiere conciliar”

La abogada de Melissa Paredes se presentó en el programa de Magaly Medina para referirse a los últimos detalles en torno a la mediática disputa de la actriz y su aún esposo Rodrigo Cuba. Patricia Simón reveló algunas conversaciones que muestran un acuerdo de divorcio entre ambas partes e imágenes que pondrían en evidencia el acoso del futbolista hacia su expareja.

La profesional también explicó frente a cámaras por qué aceptó tomar el caso de separación de la figura de televisión.

Según comentó, en comunicación con Magaly TV la firme, decidió asesorar a la modelo luego de escuchar a algunos de sus colegas indicar que Paredes podría perder a su hija de 4 años por su supuesta infidelidad con el bailarín Anthony Aranda.

“Me dio pena que muchos abogados, inexpertos en la materia, dijeran que a su hija se la iban a quitar. Eso no es así”, precisó.

Melissa Paredes no denunciará a Rodrigo Cuba

A pesar de haber presentado videos de un supuesto acoso, Melissa Paredes no denunciará a Rodrigo Cuba legalmente. La abogada Patricia Simón indicó que la actriz no tiene la intención de judicializar este episodio porque espera llegar a un acuerdo sobre la tenencia de su mejor hija.

“Yo se lo he dicho, denuncia el acoso, pero ella no desea eso porque quiere llegar a un acuerdo con él y no quiere hacer más grandes las cosas . Tú sabes que los abogados proponemos pero el cliente dispone. Yo le he propuesto”, dijo la letrada.

Melissa Paredes pide a Rodrigo Cuba 10.000 dólares que le regaló

Patricia Simón, representante legal de Melissa Paredes, también habló sobre el contexto en que fue grabado el video en que se ve a Rodrigo Cuba siguiendo en auto a la actriz.

Según comentó, el hecho se dio porque el deportista no quería salir del nuevo departamento de la también conductora de televisión. “Es que no quería irse de la casa. Le estaba pidiendo los 10.000 dólares que le regaló. Hoy día ella le dice ‘por favor, devuélvelos, porque no tengo trabajo, no tengo paga, cómo voy a mantener a tu hija’”, expresó.