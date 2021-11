Melissa Paredes llamó “psicópata” a Rodrigo Cuba porque él no la quería dejar, señala abogada

La abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, conversó con Magaly Medina el último lunes en Magaly TV, la firme sobre el comunicado y chats que publicó Rodrigo Cuba tras la aparición de la actriz en América hoy. La defensora mostró nueva información para comprobar que el futbolista había sido comunicado previamente sobre su separación.

La conductora de televisión difundió en las pantallas conversaciones de la protagonista de Dos hermanas con su mánager, donde coordinan sobre el documento en cuestión. Así también, con el permiso de la letrada se reprodujo un video del deportista persiguiéndola.

Tras esto, Medina mostró un nuevo audio de Melissa Paredes, quien discute con su aún esposo delante de su hija. En el material se le escucha llamar “cínico” y “psicópata” al jugador de la UCV.

PUEDES VER Melissa Paredes graba a Rodrigo ‘Gato’ Cuba siguiéndola en su auto y abogada denuncia acoso

Magaly le preguntó a la abogada por qué le increpó de tal manera. “¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, le interrogó.

Según explicó, él no quería dejar la casa donde vivía la joven . “La sigue y no quiere salir de la casa de Melissa”, sostuvo Simons.

¿Qué dicen los audios difundidos?

Este es el audio que mostró la abogada en Magaly TV, la firme:

Melissa: ¿Cuándo he dormido sin mi hija? Dime una sola vez... ¡Qué cínico!

Rodrigo: No voy a discutir contigo.

Melissa: La verdad que tú eres cínico, cínico, cínico.

Rodrigo: No me permites ver a la bebé.

Melissa: ¿No te permito ver a la bebé todos los días?

Rodrigo: Papi ya se va, ya mi amor (a su hija).

Melissa: Psicópata, lárgate.

Melissa Paredes en suspensión perfecta de labores

Por otro lado, la abogada contó que Melissa Paredes fue desvinculada de América hoy, no está recibiendo sueldo y se encuentra actualmente en suspensión perfecta de labores.

“El manager tenía mucho miedo de que la gente se enterara de que ella no tenía una familia constituida porque no calzaba para el perfil del programa, el que no sea una mujer que tuviera un hogar constituido”, señaló la licenciada.