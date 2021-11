Melissa Paredes le pidió 10.000 dólares a Rodrigo Cuba que ella le regaló para su auto

La polémica separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúa. El lunes 1 de octubre, Magaly Medina entrevistó en su programa a Patricia Simón, abogada de la actriz, quien explicó detalles sobre la versión de su defendida, además de mostrar chats y audios que revelarían que la expareja le habría puesto fin a su matrimonio semanas antes de la difusión del ampay.

Sin embargo, en un momento de la entrevista, la abogada difundió un audio en el que se escucha una fuerte discusión entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Ella lo llama “psicópata”, mientras él le advierte que no responderá a su ataque.

Según señaló la letrada, la conductora de América hoy le pidió los 10.000 dólares que le regaló al futbolista para que compre su auto. Esto debido a que se encuentra sin ingresos económicos para mantener a su hija.

“¿Por qué a ese nivel de insultos están llegando últimamente?”, le preguntó Magaly Medina a Patricia Simón. “Es que no quería irse de la casa. Le estaba pidiendo los 10.000 dólares que le regaló, hoy día ella le dice ‘por favor, devuélvelos, porque no tengo trabajo, no tengo paga, cómo voy a mantener a tu hija’”, respondió la abogada.

Melissa Paredes buscó dejar constancia de su separación de Rodrigo Cuba

En los chats que mostró la abogada Patricia Simón, se puede observar que Melissa Paredes habla con su mánager para que le consiga una constancia de separación en la notaría, que precise que ella y Rodrigo Cuba se separaron desde el 11 de octubre.

“José, sería bueno hacer un acuerdo por lo bajo con Rodri con fecha que nos estamos separando hace unos días, por (si pasa) cualquier cosa cubrirme yo”, le dijo Melissa a su representante.

Chats de Melissa Paredes con su manager revelarían que se separó de Rodrigo Cuba antes del ampay. Foto: composición/captura de ATV

¿Melissa Paredes fue retirada de América hoy?

Según la abogada de Melissa Paredes, la conductora fue retirada del programa América hoy debido al polémico ampay. “Te cuento que ella está con suspensión perfecta de labores, ella ya no recibe ningún ingreso, y el productor ha señalado que ya no calza en el perfil y gracias a Dios en diciembre termina su contrato”, expresó.