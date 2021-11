Magaly Medina lamenta haber revelado el embarazo de Laura Spoya: “Se me chispoteó”

Magaly Medina volvió a la televisión luego de unas cortas vacaciones y se comunicó con Laura Spoya el último 1 de noviembre para hablar sobre su actual estado de gestación. La modelo no dudó en reclamarle por haber revelado la noticia en su programa antes de que ella lo anuncie públicamente a sus millones de seguidores en redes sociales.

“Te pasaste, Magaly, cualquiera me avisa con anticipación para tomarme una foto o algo. Estaba comiéndome un chocolate y empiezan a felicitarme y yo dije: ‘Magaly’”, expresó entre risas la ex Miss Perú.

Magaly Medina pidió disculpas a Laura Spoya

La conductora de televisión tuvo como invitada a Laura Spoya y se refirió a la noticia que soltó durante uno de sus programas. Magaly Medina se disculpó con la modelo por haber revelado que se encontraba esperando un bebé y aseguró que fue un accidente.

“En el programa grabado del viernes (29) cometimos una infidencia que no debimos de hacer. Yo solté que estaba embarazada, se me fue, se me chispoteó. Laura ya me conoce y felizmente no se ha molestado... Sí, metí las cuatro, realmente. Ya no había forma de rectificarlo porque el programa estaba grabado. No fue mi intención, estaba guardando celosamente el secreto”

Laura Spoya confirma que está embarazada

Algunos días atrás, Laura Spoya corroboró lo dicho por Magaly Medina y anunció que se encuentra embarazada de su segundo hijo.

“Por cosas del destino, Magaly se enteró y le pedimos que guardara este secreto, pero no puede con su genio. Me atreví a mandarle un mensaje y casi la mato (ríe). Aunque me hubiese encantado contarles a mis seguidores esta nueva etapa, ya está. Ahora que todos saben, me queda guardar los cuidados del caso y seguir con mis proyectos personales. Es una nueva etapa en mi vida y agradezco todos los mensajes que he recibido”, expresó.