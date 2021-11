La hermana del difunto actor Octavio Ocaña pide justicia con desgarrador mensaje

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, utilizó su cuenta de Instagram para contar a los seguidores los dramáticos momentos que vive la familia tras el deceso del actor mexicano, donde la más afectada es su madre Ana Lucía.

“Hoy tengo una madre muerta en vida, con el corazón quebrado, desolada, sin aliento y sin ganas de seguir viviendo” , escribió la también actriz en la red social. Asimismo, replicó varias publicaciones de seguidores en las que se lee “Justicia para Octavio”, demostrando que también rechaza la versión de las autoridades sobre la forma en que se dio la tragedia.

Aprovechó también la plataforma digital para dedicarle unas palabras y despedirse del actor que dio vida a Benito Rivers.

“Nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida , hoy no soy fuerte, hoy no me sé defender de la vida. Tal vez hoy no estarías orgulloso de mí, pero estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y dolor vayan sanando”, es parte del mensaje que acompaña la foto familiar.

Hermana de Octavio Ocaña publica un mensaje de despedida

“Te amo, te amo y te amo. Eres, fuiste y siempre serás lo que más amé en la vida, no es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad mientras tanto no dejes de volar alto porque tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú”, finaliza la emotiva publicación.

Padre de Octavio Ocaña arremete contra versión de la Fiscalía

La muerte del actor impactó al mundo artístico mexicano. El hecho todavía se viene investigando por las autoridades del país azteca. Octavio Ocaña falleció el 30 de octubre a causa de un disparo cuando iba a bordo de un vehículo que él manejaba. Sin embargo, el padre del artista no cree en esa información y salió en defensa de su hijo.

“Mi hijo era un actor y ustedes lo saben. No tenía enemigos, no tenía nada”, declaró Octavio Pérez, padre del intérprete de Benito Rivers, ante medios de comunicación. Por otro lado, rechaza que su hijo tenga un arma de fuego.