Kristen Stewart reveló que pronto se casará con su novia Dylan Meyer

La actriz Kristen Stewart anunció este martes que pronto se casará con su novia, la guionista Dylan Meyer. La protagonista de la saga Crepúsculo hizo la revelación durante una entrevista en el programa radial The Howard Stern Show. “Nos vamos a casar, lo haremos totalmente…Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo logró. Nos vamos a casar, está sucediendo”, dijo la interprete.

Las dos artistas comenzaron a salir hace dos años después de coincidir en una fiesta de amigos en común. “Se lució en el cumpleaños de una amiga y yo le dije: ‘¿Dónde has estado y cómo no te he conocido?”, comentó Kristen.

La relación se hizo oficial cuando Meyer publicó una fotografía en blanco y negro de ella y Kristen Stewart compartiendo un beso. “Encuéntrame bajo las sábanas, escondiéndome de la policía de la felicidad”, escribió en aquella oportunidad.

Stewart, de 31 años, interpreta a la princesa Diana de Gales en la película Spencer, que llega a los cines estadounidenses este fin de semana. El largometraje dirigido por Pablo Larraín se desarrolla en la Navidad de 1991 y sigue la decisión de Lady Di de poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos (Jack Farthing) y dejar a la familia real británica.

¿Quién es Dylan Meyer?

Dylan Meyer nació en Los Ángeles. Hasta el momento, ha escrito los guiones de películas como Loose Ends y Rock Bottom. También, coescribió la película de Netflix XOXO y fue la escritora de varios episodios de de la serie de comedia y ciencia ficción Miss 2059.

En su faceta de actriz, ha interpretado algunos personajes pequeños en películas como The Death and Return of Superman y Wrestling Isn’t Wrestling.