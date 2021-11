Kristen Stewart: ¿quién es Dylan Meyer, la futura esposa de la actriz de Crepúsculo?

¡Suenan las campanas! La reconocida actriz de Hollywood paralizó Instagram con la revelación de su futuro matrimonio con la intérprete y guionista Dylan Meyer, a quien conoció seis años antes de mantener un vínculo sentimental en el set de grabación de un film. Fue el cumpleaños de un amigo en común lo que las reencontró y fue ahí cuando empezaron a salir. Como se sabe, en el 2017, la actriz reveló que era bisexual.

Antes de Meyer, Kristen mantuvo perfil bajo con sus relaciones amorosas, hasta que llegó Dylan, lo que originó un gran cambio en la actriz, ya que ahora no puede dejar de compartir su romance con sus seguidores. Asimismo, en una entrevista con el famoso productor de radio Howard Stern en 2019 comentó que ya se sentía preparada para casarse.

Como si fuera poco, en julio del 2021, ambas alarmaron a sus seguidores cuando fueron fotografiadas con anillos en el dedo anular izquierdo, lo que dejaba entrever que estarían comprometidas. Es recién este martes 2 de noviembre que Stewart confirmó la noticia con la siguiente publicación en Instagram:

La actriz de Hollywood a puertas de casarse con Dylan Meyer. Foto: captura Instagram Kristen Stewart.

Pero ¿quién es Dylan Meyer?

Meyer es una guionista que ha escrito y coprotagonizado películas y programas de televisión. Fue la productora ejecutiva del filme de Netflix XOXO (2016), protagonizado por Sarah Gyland. Además, escribió algunos capítulos de la serie de ciencia ficción Miss 2059. También se encargó de escribir los cortometrajes Loose ends en el 2015 y Rock botton en el 2019.

Por otro lado, como actriz, Dylan ha aparecido en cortometrajes como The death and return of Superman en el 2011, Wrestling isn’t wrestling y Jem reacts to the new Jem and the holograms trailer en el 2015.

¿Cómo nació el romance con Kristen Stewart?

Los rumores sobre la relación de Dylan y Kristen iniciaron en agosto del 2019 cuando fueron fotografiadas besándose en unas escaleras de Nueva York. Asimismo, esto ocurrió a menos de un mes después de que la actriz de Spencer fuera vista besando a su novia, Stella Maxwell, en un yate en Italia.

Rápidamente, Kristen Stewart se encargó de revelar su romance con Dylan Meyer; además, confesó que, dos semanas después de salir, ya le había dicho “te amo” en un bar.

Más adelante, la guionista se encargó de hacer pública su relación con Stewart con una foto en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a la pareja besándose.