Jonathan Maicelo asegura que no cerrará su restaurante pese a amenaza: “No puedo parar”

Jonathan Maicelo dio sus primeras declaraciones luego de haber sido amenazado por desconocidos. El pugilista peruano contó que tras recibir un explosivo, proyectil y una misteriosa nota en las afueras de su restaurante tomó las medidas legales para poder encontrar a los responsables.

En conversación con América noticias, el campeón de box habló del mensaje que recibió y que lleva la firma de ‘Loco Aroni’, integrante de los Malditos de Huáscar y señalado como el asesino del exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos.

“Suena ilógico que quien te vaya a lastimar ponga su nombre. Yo sé que hay muchas bandas en SJL. Lo supe antes de meterme aquí. Es un distrito bastante grande; hay muchas bandas que se están enfrentando”, señaló.

“Estoy dejando todo en manos de la Policía para que investiguen, pero me parece ilógico que una persona que te extorsiona deje su nombre como si fuera el rey del país”, añadió un muy indignado Jonathan Maicelo.

Jonathan Maicelo asegura continuar pese al peligro

Por otro lado, dejó en claro que no cerrará su negocio pese a la amenaza recibida. “A mí no me desinfla nada. Que sea lo que Dios quiera. Soy una persona que trabaja tranquilamente, con el deporte, con los jóvenes”, precisó.

“El restaurante es un tema que me apasiona, que me gusta. Yo voy a continuar, tengo que trabajar, es parte de mi esencia. No puedo parar”, agregó.

Ya habían atacado antes a Jonathan Maicelo

En setiembre de este mismo año, Jonathan Maicelo fue víctima de un asalto en su gimnasio Fighter Fit, ubicado en Pueblo Libre.

Al deportista lo despojaron de una cadena de oro valorizada en 18.000 soles, además de un teléfono celular y un reloj adquirido en Estados Unidos.