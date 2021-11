Jessica Newton revela que cumplió su periodo de cuarentena tras contraer COVID-19

Hace algunas semanas, Jessica Newton preocupó a sus seguidores al dar a conocer que se contagió de COVID-19. Asimismo, este 2 de noviembre, volvió a usar sus redes sociales para mencionar que se encuentra en el día 14 de su cuarentena, por lo que se encuentra feliz.

Cuando la ex reina de belleza Jessica Newton reveló que contrajo coronavirus, se mostró aliviada, ya que aseguró haber recibido dos dosis de vacuna contra el coronavirus y no contagió a sus familiares y amigos más cercanos.

“A todos los que me preguntan dónde me contagié, la respuesta más honesta es: ‘No lo sé y, la verdad, no me importa’. Apenas pase esta cuarentena, veré (la forma) de reforzar la vacuna de COVID-19”, sostuvo en su momento.

Ahora, Newton contó emocionada a sus seguidores de Instagram que ya finalizó su cuarentena y que aún presenta algunos síntomas, pero que ello es leve.

“Hoy es el día 14 y estoy todavía en cama porque no me sentí bien del estómago parece que es parte de las secuelas del COVID-19″, contó a través de sus historias.

Jessica Newton agradece a Magaly Medina: “Está pendiente de mí todo el tiempo”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, siempre recurre a sus redes sociales para dar detalles sobre su actual estado de salud. Además, abrió un casillero de preguntas en las historias de su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores.

Newton respondió a un usuario que le preguntó si la conductora Magaly Medina estaba contagiada, ya que hace unos días se les vio juntas organizando el baby shower de su nieto.”’Maga’ está muy bien. No está contagiada y está pendiente de mí todo el tiempo. Me está escribiendo para ver cómo me siento. Y eso es lo que hace una amiga. Se preocupan unas de otras”, sostuvo.