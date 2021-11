Janet Barboza tras eliminación de Yolanda Medina: “Ganó la popularidad y no el talento”

Yolanda Medina visitó el set de América hoy este martes 2 de noviembre para hablar de su eliminación en Reinas del show durante la semifinal. Como se recuerda, la integrante de Alma bella se despidió entre lágrimas del concurso de baile tras perder su batalla contra Vania Bludau.

“Estas lágrimas no son de derrota. Saber que mi mamita y mi familia me miran cada sábado. Yo sabía que esto iba a pasar, así que vine preparada. Yo siento que esta no es mi derrota. Al contrario, este es el inicio de una nueva Yolanda”, expresó la cantante en aquella edición.

Al respecto, Janet Barboza tomó la palabra para opinar de su desvinculación del programa de América TV. “ Ha ganado la popularidad y no el talento , porque Yolanda Medina ha demostrado que canta, baila y actúa”, expresó la conductora, lamentando que no podrá estar en la final.

“Acá, uno tiene que premiar el esfuerzo y en esta oportunidad no fue así. Hemos visto una Vania muy desganada”, dijo en referencia al desempeño de la ex chica reality.

Yolanda Medina agradece apoyo durante competencia

No obstante, Yolanda Medina agradeció las muestras de cariño y aseguró que continuará dando su mejor esfuerzo en cada reto que se le presente.

“Siento que me han eliminado, pero no derrotado. La eliminación fue por votos y yo sabía que iba a perder”, señaló la joven.

¿Por qué fue eliminada Yolanda Medina de Reinas del show?

Yolanda Medina fue la primera eliminada de la semifinal de Reinas del show. La participante quedó fuera de la gala tras no poder vencer a Vania Bludau, quien por mayoría de votos, clasificó a la final.

En medio de su llanto, dedicó unas palabras a su familia. “Gracias a todos ustedes, gracias mamá, la amo. Gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí en esta pista. Me voy tranquila, me voy contenta porque siento que lo he dado todo en la pista”, dijo.