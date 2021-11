Janet Barboza sobre el reencuentro con su pareja: “No intenten echar oscuridad”

La presentadora Janet Barboza se reencontró con su pareja Miguel Bayona luego de estar separados tres meses. Asimismo, su encuentro dio mucho de qué hablar, ya que el programa América hoy emitió una serie de imágenes donde se vio que su pareja tuvo, aparentemente, un frio recibimiento. Ante ello, Barboza explicó que él es muy tímido.

El reencuentro llamó mucho la atención de sus compañeros Ethel Pozo y Edson Dávila, quienes comentaron de inmediato el suceso. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y respondió.

“Soy una mujer que está enamorada, no vivimos en el paraíso, por supuesto que tenemos problemas. Somos de aquellas parejas que no discuten, no nos faltamos el respeto y siempre que uno no está de acuerdo con el otro nos tomamos nuestro espacio”, enfatizó Janet en respuesta a sus amigos.

Asimismo, Janet Barboza mencionó que su pareja se vio de esa manera ya que es una persona tímida. Ella pidió a la producción que le vuelva a realizar un video mejor.

“Lo que pasa es que Miguel es tímido, si vieran todas las fotos, el abrazo y cómo me cargó, bueno. Saben que, no intenten echar oscuridad sobre mi relación, así que, edición, por favor, hagan un video bonito”, agregó la conductora.

Janet Barboza deja romántico mensaje a Miguel Bayona tras su reencuentro

A través de su cuenta de Instagram, Janet Barboza compartió una fotografía y un extenso mensaje tras reencontrarse con su pareja Miguel Bayona. La presentadora de América hoy se mostró más enamorada que nunca.