Guty Carrera: Brenda Zambrano niega estar embarazada de chico reality

Brenda Zambrano y Guty Carrera fue la quinta pareja eliminada de Inseparables. Tras la decisión, Yurem sorprendió a todos con una peculiar pregunta, ya que se dio cuenta de que la joven se cuidaba mucho en las pruebas físicas y tenía la duda de que la modelo pudiera estar embarazada a lo que los ex participantes respondieron que al finalizar el programa podrían llevarse una sorpresa. Además, la mexicana reveló en sus redes sociales que su inflamación era producto de una colitis.

Sin embargo, la influencer decidió responder las dudas de sus seguidores mediante historias de Instagram donde le preguntaron si estaba esperando un bebé y ella respondió. “ Para ese tiempo que dijo Yurem que yo estaba embarazada, yo creo que ya estaría a punto de aliviarme, sufro de colitis . Por eso, algunos me ven inflamada, subida de peso o hinchadita, pero embarazada no estoy”, expresó.

Por otro lado, la modelo señaló que su hinchazón se debió a los problemas que le ocasionaron sus implantes. “Les recuerdo que yo sufrí una enfermedad de los implantes, uno estaba contracturado y el otro roto. Por eso, tenía síntomas de dormir todo el tiempo, me daba náuseas, cambios de humor. Ya me los quité, estoy mejor de salud, así que no, embarazo no es ”, detalló.

Brenda Zambrano se retiró implantes mamarios

La influencer manifestó que tuvo problemas con sus implantes mamarios y a consecuencia de ello se sentía cansada y dormía mucho. Por eso, Yurem en Inseparables tenía dudas sobre su estado de salud. “¿Cómo te sentiste cuándo Yurem te preguntó si estabas embarazada?”, fue una de las preguntas de sus fans, a lo que ella respondió. “Me dio un montón de risa porque sí dormía mucho, me sentía mal todo el tiempo, no disfrutaba de las pruebas, y era por el problema de los implantes, no porque estaba embarazada, pero yo no sabía”, aseguró.

La pareja de Guty Carrera contó que al abandonar Inseparables decidió prestarle atención a su salud. “Ya saliendo de Inseparables, me enfoqué en lo que era mi salud, ¿por qué tenía esos síntomas? Pues di que eran los implantes y me los quité”, recalcó.