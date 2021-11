Diana Sánchez y su novio realizan romántico video tras revelar su lucha contra el cáncer

Hace algunas semanas, Diana Sánchez preocupó a sus seguidores al salir de Reinas del show sin dar alguna explicación. Posteriormente, se llegó a conocer que el motivo por el que dejó de manera intempestiva el reality fue porque su novio Dan Guido viene luchando contra la leucemia.

“Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia. Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida”, sostuvo el novio de Diana en su cuenta de Instagram.

Al enterarse de la noticia, la chica reality Diana Sánchez no lo pensó dos veces y viajó de inmediato a Estados Unidos para estar junto a su pareja.

A través de sus redes sociales, Sánchez compartió con sus seguidores diversos momentos mientras convive con su novio. Sin embargo, esta vez, Sánchez se animó a hacer un romántico video con Dan Guido. En el clip, ambos forman un corazón con sus brazos; además, la modelo agregó un gif en el que se lee la frase “I love you”.

Diana Sánchez estaba en Reinas del show cuando trasladaban a su novio a Emergencias por leucemia

Este martes 2 de noviembre, las compañeras de Diana Sánchez, Yolanda Medina y Brenda Carvalho estuvieron en América hoy para dar detalles sobre cómo vivió la chica reality el momento en que renunció de Reinas del show.

“Yo me entero del tema en pleno programa, estábamos en vivo. Todo sucedió tan rápido... Yo no me di cuenta porque estaba con toda la adrenalina y solo la miré y le dije: ‘¿Estás bien?’ Ella me dice: ‘Todo está bien’. Pero se le notaba chiquitita, pequeñita… A él se lo estaban llevando a Emergencias y ella lo acompañaba. Estaba vestida y nosotras ahí”, comentó la exbailarina de Axe Bahía.