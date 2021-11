Diana Sánchez estaba en Reinas del show cuando trasladaban a su novio a Emergencias por leucemia

Yolanda Medina y Brenda Carvalho estuvieron este martes 2 de noviembre en el programa de entretenimiento América hoy, donde detallaron cómo fueron los impactantes momentos que vivió Diana Sánchez antes de renunciar a Reinas del show, reality de baile conducido por Gisela Valcárcel. Como ya lo reveló la ex chica reality, tuvo que abandonar la competencia porque minutos antes se enteró que su novio, Dan Guido, iba a ser trasladado a Emergencias tras ser diagnosticado con leucemia.

“Yo me entero del tema en pleno programa, estábamos en vivo. Todo sucedió tan rápido... yo no me di cuenta porque estaba con toda la adrenalina y solo la miré y le dije ‘¿estás bien?’ y ella me dice ‘todo está bien’, pero se le notaba chiquitita, pequeñita” , mencionó la ex integrante de Axe bahía.

A su vez, afirmó que Diana afrontó un difícil momento y posiblemente el más desgarrador que le ha tocado enfrentar hasta el día de hoy, pues estaba conectada con su novio a través de una videollamada y se enteraba de todo lo que sucedía.

“A él ese lo estaban llevando a Emergencias y ella lo acompañaba. Estaba vestida y nosotras ahí”, comentó la bailarina.

Sin embargo, Brenda Carvalho destacó la entereza con la que su compañera en Reinas del show abordó el problema y tomó las riendas de la situación. “Ella mostró su fortaleza, su coraje, su equilibrio. Yo no sé si haría lo mismo. Ella me preguntó: ‘¿Qué harías tú?’ y le dije: ‘Yo dejo todo’. “A mí me destruyó, me quebró, creo que a todas” , señaló.

Yolanda Medina se quiebra por Diana Sánchez y su novio con cáncer: “Lo viví con el padre de mi hija”

Diana Sánchez renunció a Reinas del show sin dar detalles; sin embargo, todo se aclaró cuando el pasado 31 de octubre, Dan Guido, novio de la bailarina, reveló que padece de leucemia, un tipo de cáncer a la sangre. Y esa fue la razón por la que Diana abandonó la competencia de baile y regresó a Estados Unidos. Ante esta difícil situación, varias figuras del medio se han solidarizado con la ex chica reality. Una de ellas fue Yolanda Medina, quien contó su propia historia con la enfermedad.

“Yo también le mando muchos mensajes a Diana, y algo que siempre te digo es que siento que cuando me quedé en la competencia, ocupaba su lugar porque ella es grande. Soy muy agradecida y le digo que tenga mucha fortaleza y fuerza porque es algo que me ha tocado vivirlo con el padre de mi hija“, comentó.