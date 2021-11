Andrea San Martín se encuentra de vacaciones familiares, pero se vio obligada a viajar sin su hija menor. La influencer comunicó que decidió emprender un viaje hasta Florida para sorprender a su hermano, quien no se reúne con sus dos sobrinas desde hace varios meses, y compartió imágenes del encuentro en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo reveló que había planeado llegar a la casa de su familiar con toda su familia, Sebastián Lizarzaburu y sus dos pequeñas.

“Planeamos con mucho amor junto a su esposa cómo sorprenderlo y aunque la idea era una doble sorpresa, veremos la forma de volver pero esta vez todos completos ”, escribió en la mencionada plataforma.

PUEDES VER Andrea San Martín: Juan Víctor reaparece con su menor hija disfrazada por Halloween

Andrea San Martín viajó a Estados Unidos sin su hija menor al no contar con permiso de su expareja

¿Por qué Andrea San Martín no pudo viajar con su hija menor?

Andrea San Martín se vio obligada a dejar a su pequeña Lara en Lima debido al problema legal en el que se encuentra involucrada con Juan Víctor Sánchez. El tripulante de cabina la acusó legalmente por maltrato psicológico a la menor.

Durante la quincena de octubre, la figura de América Televisión denunció públicamente a su expareja por no entregarle la visa de la niña, documento necesario para poder viajar a Estados Unidos; así como no dar autorización para que pueda salir del país.

El documento obtenido por Amor y fuego explica que San Martín solicitó permiso a Sánchez, pero este fue negado.

“La denunciante (Andrea San Martín) le solicitó el permiso al denunciado (Juan Víctor Sánchez) con el fin de viajar al extranjero junto a su menor hija, r ecibiendo una respuesta negativa. (...) Le solicita la devolución de los documentos, respondiéndole el denunciado que por ahora no se las va a devolver”, se especifica en el papel.

PUEDES VER Andrea San Martín: Juan Víctor estaría furioso con ella por haberle cortado el cabello a su hija

Andrea San Martín corta el cabello a su hija menor y recibe las quejas de Juan Víctor

Andrea San Martín compartió con sus seguidores el nuevo cambio de look de su hija más pequeña. La conductora de televisión indicó que decidió cortar el cabello a la menor para que crezca más sano y fuerte. Sin embargo, el padre de la niña expresó su molestia e indicó no haber dado su permiso para dicha modificación.

“Gente, por fas, no insistan. Yo no tenía conocimiento del corte de cabello de mi hija. Si hubiera sido mi decisión, no me parecía adecuado, ni era momento aún de hacerlo... Seguiré velando porque ella esté bien”, escribió en su cuenta de Instagram.