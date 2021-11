Yolanda Medina tras ser eliminada por Vania Bludau en Reinas del show: “He sido derrotada en la web, no en la pista”

Reinas del show se encuentra en la recta final de esta temporada y, por tal motivo, varias concursantes ya se van despidiendo del reality de baile. El último sábado 30 de octubre, Yolanda Medina fue eliminada tras ir a sentencia con Vania Bludau. La líder de Alma bella quedó fuera de competencia porque la pareja de Mario Irivarren recibió más votos por parte del público.

No obstante, Yolanda Medina, quien se despidió entre lágrimas y agradeció la oportunidad que le brindó Gisela Valcárcel, dijo que se siente triste, pero aseguró que es mejor bailarina que Vania Bludau.

“Me voy apenada porque ya me había acostumbrado a esta familia hermosa. Yo siento que he sido derrotada en la web, pero no en la pista y esa es mi satisfacción más grande. Lo he dado todo porque mi último baile ha sido enérgico y tuvo un buen puntaje”, apuntó la cantante para las cámaras de América hoy.

Yolanda Medina siempre se sintió ganadora

Desde que pisó la pista de baile de Reinas del show, Yolanda Medina enfatizó que se sentía segura y hasta ganadora por los años de trayectoria que tiene.

“ Me siento ganadora desde que ingresé a Reinas del show, he dado todo de mí. Como la artista que soy , he demostrado tener talento para el canto, la actuación y el baile. Si me voy del programa, me iré con la frente en alto, luego de haberme enfrentado a tantas chicas talentosas y jóvenes”, anotó a El Popular el pasado 27 de octubre, días antes de su eliminación.

Yolanda Medina

Vania Bludau cansada de las críticas

Vania Bludau ha tenido una regular temporada en Reinas del show, ya que para el jurado ella no le ha puesto muchas ganas a sus presentaciones. Ante esto, y tras ser sentenciada en la gala anterior con Yolanda Medina, la joven se cansó de las críticas. “Si me tengo que ir, me voy”, dijo para América hoy.