Tommy Portugal furioso con ministro del Interior por fiesta en su casa: “Renuncia ya, sinvergüenza”

Tommy Portugal utilizó sus redes sociales para referirse a la fiesta que realizó el ministro del Interior, Luis Barranzuela, el último 31 de octubre por el Día de la Canción Criolla. A través de su cuenta oficial de Facebook, el cantante de cumbia manifestó su total indignación ante lo ocurrido y exigió que el funcionario renuncie a su cargo lo antes posible por respeto a los peruanos.

En su publicación, el intérprete de “Al fondo hay sitio” explicó que su molestia era aún mayor porque días atrás el Mininter emitió un comunicado en el que se ratificaba que no existía ninguna resolución que permita “la realización de fiestas de Halloween ni para ninguna otra concentración social que conlleve a la aglomeración de gente”.

“Ministro del Interior, después del tonazo de ayer en su casa (dijo): ‘Fue una reunión de trabajo, el Perú no puede parar’. Oye, sinvergüenza, paraste y perjudicaste el trabajo de muchos peruanos que viven del rubro del entretenimiento y tú sí, bien bacán, armas un tonazo con música a todo volumen en tu casa. ¿Y ahora con qué moral vas a llamar al orden? ¡Renuncia ya, sinvergüenza! ”, fueron las contundentes palabras de Tommy Portugal en Facebook.

Tommy Portugal arremete contra el ministro del Interior. Foto: Tommy Portugal/ Facebook

Ministro Luis Barranzuela niega fiesta en su casa

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, negó haber realizado una fiesta en su casa por el Día de la Canción Criolla. Según dijo, solo se trató de una reunión con motivos laborales.

“Fue una reunión de trabajo. El Perú no puede parar, vamos a seguir trabajando“, señaló el funcionario.

Maricarmen Marín indignada por fiesta del ministro Luis Barranzuela

La cantante Maricarmen Marín criticó duramente a Luis Barranzuela por haber organizado una fiesta para celebrar el Día de la Canción Criolla el domingo 31 de octubre.

“Agachando la cabeza para que no lo vean y ¿dice que fue una reunión de trabajo porque el Perú no puede parar? ¿En manos de quiénes estamos? Como peruana, me siento ofendida, burlados de manera semejante”, aseveró la intérprete de “La copita” en Mujeres al mando.