Tilsa Lozano afirma que no pintó su auto de morado por el ‘Loco’ Vargas: “No destapen muertos”

Tilsa Lozano rompió su silencio después de que Magaly Medina deslizara que el color morado de su auto hacía referencia a su pasado romance con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Durante una breve entrevista con América Espectáculos, la exmodelo y actual jurado de Reinas del show se mostró despreocupada por las críticas de la conductora y aseguró que esta solo la cuestiona porque no tiene contenido nuevo para su programa.

“La gente quiere j****, aparte, no es la gente, es una sola persona que sigue lucrando con lo mismo desde hace 15 años”, aseveró. “Qué me va a interesar, por favor, con dos dedos de frente. Generen contenido con otra cosa, no destapen muertos, por Dios... Chambeen un poquito más (al equipo de Magaly TV, la firme)”, añadió.

Tras responder a los comentarios de Magaly Medina y negar cualquier vínculo con el ‘Loco‘ Vargas, Tilsa Lozano habló sobre sus planes de matrimonio con Jackson Mora. Según dijo, no estaría dispuesta a tener una boda televisada, pues prefiere una reunión íntima con familiares y amigos cercanos.

Magaly Medina critica a Tilsa Lozano por pintar su auto de morado

El jueves 28 de octubre, Magaly Medina lanzó duras críticas contra Tilsa Lozano al enterarse que la exmodelo decidió pintar el interior de su camioneta con toques morados.

“Ahora usa esos colores cuando acaban de darle un anillo de compromiso, no me vaya a decir: ‘Ay, es que el color morado es mi preferido’. Si tú sabes que el color morado está vinculado a una etapa amorosa controversial”, comentó la figura de ATV.

Tilsa Lozano y su romance con el ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano y el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas tuvieron uno de los romances más polémicos de la farándula local. La exmodelo confesó que decidió terminar la relación porque él nunca la presentó como su pareja.