Tilsa Lozano aclara si hay alguna posibilidad de agrandar su familia: “Vamos paso a paso”

En planes de matrimonio. La jurado de Reinas del show Tilsa Lozano, quien se comprometió con Jackson Mora el pasado 6 de octubre, habló ante las cámaras de América espectáculos sobre dónde le gustaría que sea su boda. Asimismo, Lozano se mostró feliz y descartó planear tener otro hijo.

La también influencer contó que tiene pensado hacer su boda en Lima para que su familia y la de su pareja puedan asistir. Además, dijo que le gustaría que sea a orillas del mar, pero tendría que ser en un lugar especial y alejado para que sus más cercanos asistan con tranquilidad.

“Puede ser en Lima al borde del mar. Lo que pasa es que la idea es que pueda ir toda la familia. Yo tengo un familión, Jackson también tiene una familia grande; y trasladar a toda la gente a algún punto recóndito para esconderme de ustedes es un poco difícil. Tendría que ser un búnker bajo la tierra para que no me encuentren”, manifestó Tilsa.

A Tilsa Lozano le consultaron si planea agrandar su familia. Ante ello, respondió entre risas: “ Así estamos bien, vamos paso a paso. Primero me presionan que no me caso; ahora que me caso me presionan por el hijo. ¡Déjenme en paz! Déjenme disfrutar mi momento, por favor”.

El reportero del programa de espectáculos le preguntó sobre su auto, del cual Magaly Medina dejó entrever que Tilsa lo pintó de morado en alusión a Juan Manuel Vargas.

“Aparte, no es la gente, es una sola persona que sigue lucrando con lo mismo desde hace 15 años. ¿Qué me va a interesar? generen contenido con otra cosa, no destapen muertos… chambeen un poquito más”, señaló.

¿Cómo le pidieron la mano a Tilsa Lozano?

Jackson Mora le pidió matrimonio a Tilsa Lozano en su aniversario. A través de sus redes sociales, la jurado de Reinas del show se mostró emocionada y contó que todo ocurrió en un restaurante de la Costa Verde. “¿Descubren algo? Estoy sudando. Qué te dije, les presento a mi futuro esposo”, dijo emocionada.