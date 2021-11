Shirley Arica: Conoce AQUÍ cómo votar por ella en El poder del amor

La modelo Shirley Arica sorprendió a propios y extraños al recibir el apoyo masivo de sus seguidores. Hecho que la convirtió en tendencia a nivel nacional en Twitter con el hashtag #ShirleyEstamosContigo.

La ex chica reality se ha ganado el cariño del público latinoamericano gala tras gala en el reality turco. En estas últimas semanas, estaba consolidando una relación con su compañero Sebastián Tamayo, pero no pasó a más por diferencias entre ambos concursantes.

Por su parte, el modelo Sebastián fue duramente criticado luego de que maltratara verbalmente a Shirley Arica diciéndole: “Esa es la clase de mujer que tú eres (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres, todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”.

Después de eso, el también actor colombiano inició a tener acercamientos con la mexicana Jessica Stonem, quien ingresó hace unas semanas al reality turco El poder del amor.

¿Cómo votar por Shirley Arica en El poder del amor?

La ex chica reality sigue luchando por los 30.000 dólares que se llevará a casa la pareja ganadora del concurso, en el que conviven 18 personas entre hombres y mujeres buscando encontrar al amor de su vida.

Es por ello que si quieres que Shirley Arica continúe en competencia, deberás entrar al siguiente enlace: https://www.elpoderdelamor.tv/votar.