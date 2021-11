Reinaldo Dos Santos afirma que está enamorado: “Es una cantante famosa”

Reinaldo Dos Santos, o también llamado ‘Profeta de América’, asistió en diversas oportunidades al programa En boca de todos para hablar sobre el futuro de los famosos de la farándula local. Sin embargo, en su reciente participación, asombró a los conductores al revelar que se encuentra feliz junto a una misteriosa mujer.

El tema se originó cuando el presentador Ricardo Rondón le dijo que no tenía mucha experiencia en relaciones sentimentales. “Pero veo que en el tema del amor no eres un experimentado mi querido Reinaldo, pero siempre eres un alumno mío poco positivo, ¿por qué no celebras el amor?”, preguntó.

Ante ello, Reinaldo dejó sorprendidos a propios y extraños al dar a conocer que se encontraba enamorado. “Yo también tengo el amor conmigo. Mira, te muestro solo la mano... En su momento, la llevaré al programa en Perú. Les digo que es una cantante famosa”, respondió mientras mostraba la mano de la dama.

Reinaldo Dos Santos se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos

A inicios de abril, Reinaldo Dos Santos asistió al programa En boca de todos para dar algunos vaticinios sobre la farándula peruana. A su paso, Ricardo Rondón le preguntó sobre el broche que presentaba en su terno. “¿Qué tienes en el solapero del saco?”, consultó el presentador.

“Esto es para que las personas se aproximen tranquilo a uno, porque es para saber que uno ya está vacunado”, respondió Dos Santos y comentó que se había inmunizado en Estados Unidos.