Kal Penn: ¿en qué series y películas ha participado el actor?

El actor estadounidense Kal Penn ha hecho público su compromiso con su novio durante la entrevista que le concedió a la revista People recientemente. El actor de televisión y cine, quien también trabajo por dos años en la Casa Blanca para la administración Obama, también anunció el lanzamiento de su libro You can’t be serious.

En esta nota, haremos un breve resumen de sus participaciones más importantes en distintas series que lograron convertirse en las favoritas del público a nivel mundial. Detrás de cámara y delante de ellas, Penn ha logrado ocupar un lugar en la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

Series y películas en las que ha participado Kal Penn

Estas son algunas de las producciones en las que el conocido actor de comedia ha participado:

La saga Harold & Kumar

Una de sus primeras grandes producciones. Harold & Kumar es una secuencia de películas creadas por Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg. En esta saga, podemos ver a los personajes principales Harold Lee (John Cho) y Kumar Patel (Kal Penn) vivir aventuras alucinantes por todo Estados Unidos.

House

Penn da vida a Lawrence Kutner, un doctor destacado que se convierte en miembro oficial del equipo de diagnóstico del doctor Gregory House (Hugh Laurie). Lastimosamente, su personaje muere por suicidio en la temporada 5.

How I met your mother

El actor interpreta a Kevin, fue novio de Robin (Cobie Smulders) en la serie. Primero, fue el terapeuta ordenado por la corte, luego de que ella agrediera a otra mujer. Finalmente, la pareja ficticia terminó por no poder llegar a un acuerdo sobre tener hijos.

The Big Bang Theory

Penn se convirtió en el Dr. Campbell, parte del equipo de físicos que confirman accidentalmente la teoría de la súper asimetría de Sheldon y Amy. Esta aparición se dio en la última temporada del show.

Sunnyside

La serie se basa en la vida de Garrett Modi, un ex concejal ficticio de la ciudad de Nueva York, que encuentra un propósito para vivir después de apoyar a aquellos inmigrantes que lo necesitaban para vivir el “sueño americano”. Esta comedia fue creada por Kal Penn y Matt Murray y se estrenó el 26 de septiembre de 2019 en NBC.

Kal Penn habla sobre su orientación sexual y anuncia su compromiso con su novio Josh

La pareja lleva 11 años juntos y están felices de compartir la noticia de que darán un paso más en su relación. Penn aprovechó la conversación en el medio para hablar sobre su sexualidad y qué siente al planificar una boda con alguien que “odia la atención”.

“Siempre he sido muy público con todas las personas con las que he interactuado personalmente. Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, cuatro personas con las que soy más cercano en la familia, son bastante tranquilos. No aman la atención y la timidez lejos del centro de atención“, dijo el actor.

En su libro, Penn busca transmitir un mensaje de honestidad y fidelidad a uno mismo. Habla sobre el viaje que ha hecho durante su vida para lograr aceptarse tal cual es. Asimismo, reveló que él y Josh se conocieron y se enamoraron cuando Penn vivía en Washington DC.

“Descubrir la narrativa, de cómo respetar quiénes son realmente, contando mi historia, eso incluye: mi vida laboral, tanto en Hollywood como en DC, incluye mi vida amorosa con Josh y cómo nos conocimos, incluye a mis padres, en la medida en que estoy dispuesto a compartir historias sobre su crianza. Así que eso fue lo más importante para mí. Quería que mi historia fuera auténtica desde mi perspectiva y contada de una manera que te hiciera sentir como si realmente me conocieras”, afirmó para People.

Penn confesó que descubrió su propia sexualidad “relativamente tarde”, en comparación de muchas otras personas. Dijo, en seguida, que no es algo que le afectó realmente. El actor sugiere que no hay una línea de tiempo para estas cosas y que está feliz de haberlo hecho cuando lo hizo.