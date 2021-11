Pamela Franco reveló que hija mayor de Christian Domínguez vivirá con ellos: “Necesita a su papá”

La familia que siempre soñó. La cantante Pamela Franco estuvo en el programa En boca de todos este lunes 1 de noviembre para celebrar los dos años de relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez. En el set, la artista reveló qué tan enamorada está de Christian, así como la noticia de que la hija mayor del intérprete vivirá con ellos dentro de muy poco tiempo. La artista se mostró muy contenta con esa decisión, porque su pareja está madurando como padre y la adolescente lo necesita.

La líder de la orquesta Puro Sentimiento tuvo unas emotivas palabras con el papá de su pequeña: “Yo no le escondo cosas, él tampoco. Día a día, nos conocemos, nuestros errores están en la mesa y de aquí para adelante solo queda mejorar y eso depende de nosotros. No sé lo que vaya a pasar más adelante, pero quiero ser feliz sin tormentos de atrás y sin estar preocupándome por lo que vaya a pasar”.

Asimismo, la cantante dejó sorprendidos a los conductores del programa televisivo En boca de todos al confesar que la hija mayor de su pareja, Christian Domínguez, se mudará con ellos muy pronto.

“Christian está creciendo como padre, solo que no lo ven por su hijo Valentino, por su hija Camila que ahora vamos a estar más unidos que nunca. A mí me alegra enormemente. Vamos a vivir juntos, ella es una señorita que necesita a su papá. A mí me gusta verlo a él siendo un buen padre, porque sé por qué lo escogí para ser el padre de mi hija” , contó muy emocionada.

Pamela Franco celebra dos años de relación con Christian Domínguez

Pamela Franco, quien hace poco se vio envuelta en la polémica por su ingreso a Puro sentimiento, se presentó este lunes 1 de noviembre en En boca todos para contar que se encuentra celebrando dos años de relación con Christian Domínguez. La cumbiambera y exparticipante de Reinas del show se mostró muy contenta.

“Lo loco de esto es que todo se dio muy rápido, pero parece que nos conocíamos, porque nos mostramos tal y como somos. Nos hablamos y nos decimos: ‘Esto soy’, Por eso, no hay sorpresa. Yo no le escondo cosas, él tampoco. Nos conocemos, nuestros errores están en la mesa y de aquí para adelante solo queda mejorar”, comentó.

Además, aclaró que nadie sabe lo que pueda pasar más adelante, pero por el momento ella quiere vivir tranquila y sin fantasmas del pasado.