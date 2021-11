Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores al celebrar su cumpleaños disfrazada de La sirenita

Mayra Goñi decidió viajar a Miami, Estados Unidos, para celebrar sus 29 años. La actriz prefirió festejarlo junto a sus amigos en la noche de Halloween, aunque la fecha de su cumpleaños es este lunes 1 de noviembre. La cantante usó el disfraz de sirenita para asistir a su fiesta, el cual dejó sorprendidos a sus seguidores de las redes sociales.

“ Agradecida por este año vivido, agradecida por todo lo sucedido, incluso aquello que no ha sido tan agradable . Por todos esos momentos que me hicieron suspirar y me quitaron el aliento. Todas aquellas experiencias, fortuitas o no, forman parte de mi año, me han dado lecciones de las cuales he aprendido mucho y me han hecho ser quien soy”, escribió en su Instagram.

La artista expresó su deseo de seguir cumpliendo sus metas. “ Por otro año más lleno de oportunidades para seguir luchando por mis sueños, reír, llorar, respirar, de continuar mi camino y hacer algo que me haga seguir sintiendo feliz y orgullosa ”, manifestó.

Mayra Goñi festejó su cumpleaños en Miami

La actriz aprovechó las historias de sus redes sociales para compartir con sus fans videos de lo que fue su celebración. Mayra fue en compañía de unas amigas a la discoteca E11EVEN de Miami donde la felicitaron por su cumpleaños número 29.

Felicitan a Mayra Goñi por ayudar a anciano atacado por pitbull

Mayra Goñi publicó en su Instagram la historia de Jorge, un adulto mayor de 83 años, quien tiene el apodo de ‘Avioncito’ y fue atacado por un pitbull, el cual su dueño descuidó. “‘Avioncito’, quien a partir de ahora es mi abuelito y sé que será el abuelito de todos los peruanos. Mi abuelito es ciego, tiene una hernia y problemas de nutrición, pero de eso me encargaré yo, así como de otras cosas más, pero necesita mucha ayuda”, reveló.