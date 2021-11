Mayra Couto anuncia que se casará con su novio: “¡Queremos lograr tantas cosas!”

La actriz Mayra Couto sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará. A través de sus redes sociales, la también productora cinematográfica compartió una serie de fotografías junto al mensaje donde comunica que contraerá nupcias y que contará cada lunes esta información.

“¡Me voy a casar! Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos . ¡Queremos lograr tantas cosas!, escribió la protagonista de Al fondo hay sitio.

“Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, agregó la joven artista, quien se encontraría en el extranjero disfrutando momentos con su pareja.

Así también, reveló que decidió ser ella quien le pida la mano. “Ojalá me acepte porque sería un poco palta. Mentira, él ya sabe”, bromeó Couto.

“Lo siento, a él no le gustan las sorpresas y tiene argumentos válidos, además, tenía que prevenir una ruptura de corazón a estas alturas en que ya vivimos juntos”, añadió en su texto.

Publicación de Mayra Couto. Foto: captura/Instagram

Fans de Mayra Couto la felicitan

La actriz recibió cientos de mensajes de felicitaciones al cabo de unos minutos luego de compartir su anuncio.

Cabe recordar que meses atrás, ella dedicó un mensaje a su novio, quien reside en Colombia y con quien lleva poco más de tres años de relación.

En la foto, se mostró junto al joven en una bicicleta. “No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Amor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta (su mascota). No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño. Te pienso cada día más”, escribió.

Mayra Couto y su trabajo cinematográfico

Mayra Couto se encuentra trabajando en su nueva cinta Mi cuerpa, mis reglas tras ganar un premio del Ministerio de Cultura para su producción.

A través de YouTube, la actriz presentó los preparativos de este proyecto.