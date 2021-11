Mariella Zanetti y Natalia Salas a Ethel Pozo: “Nosotras sí te incluiremos en nuestro círculo”

Mariella Zanetti y Natalia Salas reaparecieron en América Hoy, este lunes 1 de noviembre, para acompañar a Ethel Pozo en la conducción del espacio de entretenimiento ante la ausencia de Janet Barboza, quien estuvo en Estados Unidos visitando a su pareja Miguel Bayona.

En un momento de la presentación, las actrices le recordaron a la hija de Gisela Valcárcel el momento en que Melissa Paredes le dijo que no formaba parte de su círculo de amigos.

“Nosotras sí te incluiremos en nuestro círculo social”, dijo la exintegrante de Recargados de risa en referencia a lo dicho por Paredes.

Las conductoras disfrutaron de la edición por feriado y llegaron en pijama. En tanto, Christian Domínguez también las acompañó para opinar sobre la final de Reinas del show.

¿Qué pasó en la última edición de América hoy?

Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo a través de una videollamada en la edición del viernes 29 de octubre. Ella habló de la denuncia por abandono de hogar.

“ Estoy aquí sentada el día de hoy porque ya creo que se hizo bastante con las mentiras , ¿no? Creo que ya es suficiente. Yo tengo una prueba. Lo voy a autorizar para que ustedes lo pongan y que el público vea realmente quién es y cómo es Rodrigo Cuba, que según él nunca se entera de nada. Él nunca sabe nada, a él nunca se le informa nada. Me anula, me ignora, no le interesa lo que yo sienta o lo que yo piense”, expresó la joven.

Ethel Pozo lamenta separación de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba

Ethel Pozo se conmovió por el anuncio de Melissa Paredes sobre el fin de su relación con el padre de su hija.

Frente a las cámaras de televisión, informó que el matrimonio de su colega ya no iba más.