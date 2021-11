Maricarmen Marín tras fiesta COVID-19 de ministro Barranzuela: “¿En manos de quiénes estamos?”

Maricarmen Marín se mostró indignada luego de salir a la luz que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, violó las normas de bioseguridad al realizar una fiesta en su casa el último domingo 31 de octubre, pese a que el Gobierno prohibió todo tipo de reuniones de estas fechas a causa del aumento de contagios por la COVID-19. La conductora de Mujeres al mando no dudó en cuestionar la falta de profesionalismo y empatía del político.

La reunión de Barranzuela quedó evidenciada luego de la denuncia de los vecinos del jirón José Albujar con San Antonio en Surco. Ellos manifestaron excesivo ruido hasta altas horas de la noche.

“Agachando la cabeza para que no lo vean y ¿dice que fue una reunión de trabajo porque el Perú no puede parar? ¿En manos de quiénes estamos? Como peruana me siento ofendida, burlados de manera semejante”, dijo Maricarmen Marín, quien se encuentra en la última etapa de su embarazo, este lunes 1 de noviembre.

Maricarmen Marín pregunta quién sancionará al ministro del Interior

Maricarmen Marín también consultó sobre cómo sería el proceso para el ministro Barranzuela, ya que se mostró intrigada sobre la investigación que le abrirán al político.

“Los cargos de ministros son cargos de confianza. Al presidente le compete pronunciarse”, apuntó un experto que estuvo en el programa Mujeres al mando.

Thaís Casalino crítica a ministro Barranzuela

Por su parte, Thaís Casalino también dio su punto de vista por la fiesta de Luis Barranzuela y se mostró preocupada por la falta de compromiso de una autoridad.

“Y una cartera tan importante como el Ministerio del Interior que nos tiene que cuidar y velar a todos ética y moralmente. Acabamos de ver las declaraciones exclusivas del ministro que dijo que el día de ayer (domingo 31 de octubre) tuvo una reunión de trabajo celebrando a todo volumen el Día de la canción Criolla”, enfatizó.