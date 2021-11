Kal Penn, actor de Harold & Kumar y How I met your mother, revela que tiene novio desde hace 11 años

El actor de cine y televisión Kal Penn es una cara conocida de la comedia, tras saltar a la fama por sus protagónicos en la saga de películas Harold & Kumar, también se lo ha podido ver en series como How I met your mother. Sin embargo, en el marco del lanzamiento de su libro You can’t be serious, el 2 de noviembre, captó la atención por revelar que mantiene una relación homosexual desde hace 11 años.

En una entrevista con People, publicada el domingo 31 de octubre, habló de su carrera actoral junto a otros aspectos menos conocidos de su vida, como los dos años que trabajó como director asociado de la Oficina de Compromiso Público y Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca durante la administración de Barak Obama, periodo en el que inició su relación con un compañero llamado Josh, con el que finalmente se ha comprometido.

“ Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores ”, dijo. “Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, cuatro personas con las que soy más cercano en la familia, son bastante tranquilos. No aman la atención y se alejan del centro de esta”, agregó.

31.10.2021 | Post de Kal Penn agradeciendo los mensajes recibidos tras anunciar su compromiso. Foto: captura Kal Penn / Instagram

¿Cómo reaccionó la familia de Kal Penn a su orientación sexual?

Kal Penn, quien estrenó su propia comedia televisiva sobre la inmigración, Sunnyside, en 2019, dijo que tras anunciar a su familia de origen indio su intención de ser actor, no se le hizo difícil hablar con ellos sobre su sexualidad.

“Primero compartí cosas con mis padres y amigos cercanos. Sé que esto suena a broma, pero es verdad: cuando ya les has dicho a tus padres indios y a la comunidad del sur de Asia que pretendes ser actor para ganarte la vida, realmente cualquier conversación que venga después es muy fácil”, expresó.

Ahora su preocupación es el tipo de boda que piensa realizar.